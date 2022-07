Steuererklärungen bringen bares Geld

per Mail teilen

Die meisten Deutschen müssen ihre Steuererklärung bis 31. Mai beim Finanzamt abgegeben haben. Beim Ausfüllen gilt es einiges zu beachten.

Das Ausfüllen von Steuererklärungen kostet Zeit und Nerven, viele Verbraucher schieben das Ganze deshalb gerne monatelang vor sich her. Viel Zeit bleibt jetzt allerdings nicht mehr für die Erklärung 2016. Am 31. Mai ist Stichtag für alle, die den Bogen samt Anlagen selbst ausfüllen wollen und sich den Steuerberater sparen.

Im Normalfall lohnen sich die zwei bis drei Stunden Aufwand: Wer eine Steuerabklärung abgibt, bekommt laut Statistischem Bundesamt im Schnitt rund 900 Euro zurück.

Gespräch mit Jutta Kaiser, SWR Wirtschaft und Soziales

Wo lohnt es sich denn eigentlich Rechnungen zu sammeln?

Es lohnt sich auf jeden Fall, alle Belege darüber aufzuheben, wo ich Kosten in meinem Haus oder der Wohnung hatte. Das können Handwerker-Rechnungen sein, zum Beispiel für die Waschmaschinen-Reparatur oder auch die Kosten für einen Putzdienst. Das alles kann ich als haushaltsnahe Dienstleistungen absetzen und kriege etwa 20 Prozent der Kosten wieder.

Ich würde aber auch Rechnungen sammeln, die zum Beispiel für eine neue Brille angefallen sind oder wenn ich eine Beerdigung bezahlen musste. Das alles zählt zu so genannten außergewöhnlichen Belastungen - also Rechnungen, die nicht alle Tage anfallen.

Einen Teil davon muss ich zwar selbst zahlen - so viel, wie das Finanzamt für zumutbar hält. Das kommt darauf an, wie viel Geld ich verdiene und ob ich zum Beispiel Kinder habe. Wer höhere Ausgaben hat, kriegt eine größere Rückzahlung. Wer ohnehin Großverdiener ist, profitiert weniger.

Welche Belege will das Finanzamt überhaupt sehen?

Ich würde empfehlen, alles aufzuheben, was die Kosten belegt, die man in seiner Steuererklärung angegeben hat - einfach, falls Nachfragen kommen.

Das Finanzamt will allerdings nur sehr wenige Rechnungen sofort sehen. Das sind diejenigen, die rund ums Heim angefallen sind - für den Gärtner, der den Vorgarten neu angelegt hat, oder den Hausmeister. Die Beamten wollen außerdem Bankbescheinigungen eingereicht bekommen, um zu sehen, ob jemand beispielsweise Zinsen auf sein Vermögen bekommen hat.

Auch Belege über Spenden müssen an das Finanzamt geschickt werden. Dabei ist es egal, ob das Geld an eine Selbsthilfegruppe geflossen ist oder auch an eine Partei.

Und wie lange muss ich die Rechnungen aufheben?

Selbst wenn man seinen Steuerbescheid samt Belegen zugeschickt bekommen hat, muss man die Nachweise noch zwei Jahre lang aufheben - für den Fall, dass der Steuerbescheid vorläufig war und noch einmal geändert wird.

Das alles gilt für die Steuererklärung 2016. Nächstes Jahr wird es anders: Dann muss man gar keine Belege mehr von vornherein einreichen. Da man sie auf Nachfrage aber auch weiterhin vorlegen muss, empfiehlt es sich, alle Belege abzuheften.

Online: Tobias Frey