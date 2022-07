Betriebsrenten sollen attraktiver werden

Die Große Koalition hat sich auf eine Reform der Betriebsrenten verständigt. Der Bundestag soll nächste Woche das Gesetz verabschieden. Was genau bringt die Reform - für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Große Firmen bieten ihren Mitarbeitern in der Regel Betriebsrenten an, um die gesetzliche Rente aufzubessern. Mitarbeiter kleinerer Firmen hatten bislang oft das Nachsehen, weil es ein solches Angebot bei ihnen nicht gab. Die angekündigte Reform soll auch hier mehr Anreize für die Unternehmen bieten.

Ein Gespräch mit Geli Hensolt, SWR Wirtschaft und Soziales

Was hat die Koalition genau beschlossen?

Künftig sollen Unternehmen die Höhe der Betriebsrente nicht mehr garantieren müssen. Stattdessen wird eine unverbindliche Zielrente angeboten. Das Gesetz verändert damit eine 50 Jahre alte Praxis. Denn bisher war es so, dass Unternehmen den Mitarbeitern, die in eine Pensionskasse einzahlen, die Höhe der Betriebsrente garantiert haben - unabhängig von der Höhe der aktuellen Zinsen. Das kann für die Unternehmen aber ein teures Vergnügen werden - dann, wenn die Zinsen niedrig sind und sie auf ihren Garantien sitzen bleiben. Genau das soll mit dem neuen Gesetz jetzt geändert werden.

Nach der Reform soll gelten, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber einen Beitrag an die Pensionskasse zahlen. Wenn die Zinsen so bleiben, wie sie im Moment sind, können Arbeitnehmer von der Pensionskasse die festgelegte Zielrente, beispielsweise 2.000 Euro, erwarten. Wenn die Zinsen aber niedriger sind, fällt auch die Rente niedriger aus. Die Rente kann allerdings auch höher ausfallen, wenn die Zinsen steigen. Auf jeden Fall aber bekommen die Arbeitgeber die einbezahlten Beiträge ausbezahlt. Wie genau die Betriebsrente im Unternehmen ausgestaltet wird, darauf sollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in einem Sozialpartner-Modell einigen.

Was bringt die Reform der Betriebsrenten für die Mitarbeiter?

Bundesarbeitsministerin Nahles hofft, dass die Mitarbeiter von ihrer Reform profitieren - einfach deshalb, weil mehr Firmen als bisher eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, weil sie keine Rentenhöhe mehr garantieren müssen. Vor allem Mitarbeiter mit geringem Verdienst sind darauf angewiesen, dass sie ihre gesetzliche Rentenversicherung aufstocken. Sie sollen stärker als bisher von der Betriebsrente profitieren. Denn momentan haben nur etwa 60 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge.

Besonders Geringverdiener und Mitarbeiter kleinerer Unternehmen stehen oft ohne da. Damit diese aber wirklich von der Reform profitieren, müsste die Betriebsrente noch an anderen Stellen reformiert werden - nicht nur beim Garantieverbot. An welchen Stellschrauben die Koalition noch dreht, ist momentan nicht klar.

Im Bundesarbeitsministerium geht man außerdem davon aus, dass höhere Renditen möglich sind, wenn die Garantien wegfallen. Das klingt erst einmal paradox, aber es kostet Geld, die Garantien finanziell abzusichern. Auf der anderen Seite wissen die Betriebsrentner nicht, wie hoch ihr Plus im Alter ausfällt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert, das Garantieverbot dürfe nicht zu Lasten der Beschäftigten und allein auf deren Risiko erfolgen.

Welchen Vorteil haben die Unternehmen von der Reform?

Die Unternehmen können die Kosten besser planen als bisher. Denn die hohen Zusagen aus der Vergangenheit lassen sich angesichts der Niedrigzinsen am Kapitalmarkt kaum noch erwirtschaften. Der Arbeitgeberverband BDA sieht deshalb die Chance, mehr Unternehmen bei der Betriebsrente mit ins Boot zu holen.

Ist es attraktiv, sich auf eine solche Betriebsrente einzulassen? Oder könnte ich das Geld an anderer Stelle gewinnbringender einsetzen?

Ob es sich lohnt, Geld in eine betriebliche Altersvorsorge zu stecken oder nicht, hängt vom Arbeitgeber ab: Wenn der einen ordentlichen Teil dazugibt und gute Verträge organisiert, macht der Sparer ein gutes Geschäft. Denn wer in die Betriebsrente einzahlt, spart Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.

Wer beispielsweise 2.600 Euro monatlich verdient und 100 Euro direkt vom Bruttoeinkommen an die Betriebsrente überweist, spart Steuern und Sozialabgaben in Höhe von etwa 46 Euro. Er zahlt also 100 Euro in die Rente ein, sein Gehalt reduziert sich aber nur um 54 Euro. Der Arbeitgeber spart Lohnnebenkosten - und das, was er spart, soll er dem Arbeitnehmer zum Ansparen dazugeben.

Online: Stefan Heinz