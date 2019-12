Kurz vor Weihnachten droht der Verkehrskollaps. Die Tage vor Weihnachten sind die reisestärksten Tage des Jahres. Mit diesen Tipps lassen sich volle Züge meiden.

Weihnachten zu Hause feiern, mit der ganzen Familie. Das klingt schön, bedeutet aber vor allem erstmal eins: Eine stressige Anreise. Vor allem die Züge sind an den Tagen vor Weihnachten oft überfüllt.

Was sollten Bahnfahrer um die Feiertage beachten?

Die Deutsche Bahn wird rund um die Weihnachtstage jeden verfügbaren Zug auf die Schiene stellen. Trotzdem sind viele Verbindungen bereits ausgebucht, einige sind sogar überbucht.

Wer kann sollte unbedingt die Hauptreisezeiten meiden. Zwischen 9 Uhr und 17 Uhr ist in den Zügen die Hölle los - bundesweit auf fast allen Strecken, das ganze Wochenende über. Wenn es geht, sollte man ganz früh am Morgen reisen. Zwischen 7 und 8:30 Uhr sind die Fernzüge noch nicht stark ausgelastet. Auch abends ab 19 Uhr sind die Züge weniger stark gebucht.

Auch ist es eine Möglichkeit, auf Regionalzüge auszuweichen. Mit diesen ist man vielleicht ein wenig länger unterwegs, aber die Regionalzüge sind häufig nicht so stark nachgefragt wie der ICE oder auch der Intercity. Sehr gut geht das zum Beispiel auf der Strecke von Ulm nach München.

Mit Gedränge und Verspätungen müssen Bahnreisende vor den Feiertagen rechnen. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Deutsche Bahn empfiehlt rund um Weihnachten eine Sitzplatzreservierung. Dann ist der Kunde auf der sicheren Seite. Besonders empfehlenswert ist das auf den Strecken von Mainz nach Köln, von Koblenz nach Berlin oder von Mannheim nach Basel.

Wer keine Reservierung hat, der muss im schlimmsten Fall den überfüllten Zug verlassen - selbst wenn er ein Ticket hat.

Dauer 13:24 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Ihre Rechte als Bahn-Kunde Der Zug bleibt ewig stehen, die Toiletten sind nicht benutzbar, der Ticket-Automat ist kaputt -| Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf, welche Rechte Bahn-Kunden haben.

Sieht die Lage bei den Fernbussen entspannter aus?

Teilweise gibt es ein Buchungsplus von rund 30 Prozent im Vergleich zu normalen Reisetagen. Die beiden Fernbus-Anbieter bauen deshalb rund um Weihnachten das Angebot aus und schicken mehr Fernbusse auf die Straße. Zum Beispiel verstärkt Blablabus die Linie München-Stuttgart-Amsterdam oder auch die Linie Frankfurt-Mannheim-Paris.

Wer günstiger als mit der Bahn zum Ziel kommen möchte, kann auf die Fernbusse ausweichen. Die Anbieter Flixbus und BlablaBus sagen zwar auch, dass es gerade deutlich mehr Buchungen als sonst gebe. Aber es gibt noch Fahrten. Der Fernbus ist länger unterwegs als der Zug, aber auch günstiger.

Fernbusanbieter empfehlen, an Heiligabend zu reisen, denn am 24. Dezember werden im Vergleich zu den anderen Weihnachtstagen vermutlich weniger Menschen unterwegs sein. Außerdem lohnt es sich, Preise zu vergleichen. Busse, die vormittags losfahren, sind in oftmals doppelt so teuer wie solche, die erst am Nachmittag abfahren.

Was können Kurzentschlossene machen?

Auf der Bahn-Homepage kann man sich die Auslastungen der Züge anschauen, wenn man seine Verbindung eingegeben hat. Dabei lässt sich sehr schnell erkennen: Die Nachfrage nach Verbindungen morgens um 7:30 Uhr ist oft noch nicht so stark wie zum Beispiel zwei Stunden später, also um 9:30 Uhr.