Der Online-Handel boomt - in Coronazeiten noch mehr als sonst. Zur Weihnachtszeit werden bei Amazon bis zu 500.000 Artikel verschickt - pro Tag und allein vom Logistikzentrum in Frankenthal aus.

Drei Amazon Logistikzentren im Südwesten

Amazon betreibt derzeit 15 Logistikzentren in Deutschland, davon drei in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die meisten Zentren haben eine Spezialisierung. In Pforzheim sind vor allem größere Waren vorrätig. In Koblenz gibt es viel Kleidung und Schuhe und in Frankenthal sind vor allem kleinere Artikel eingelagert. Hier ein Einblick in das Amazon Logistikzentrum Frankenthal - von der Bestellung bis zum Versand.

Amazon seit Jahren in der Kritik: Einzelhändler oder Logistikunternehmen?

Die Gewerkschaft Verdi streitet Verdi seit Jahren mit Amazon darüber, ob das Unternehmen Einzelhändler oder Logistiker ist, denn das wirkt sich auf die Löhne aus. Amazon bezeichnet sich als Online-Händler und argumentiert, in den Logistikzentren werde Ware eingelagert, kommissioniert, verpackt und auf Lkw verladen. Das seien klar logistische Tätigkeiten, es finde keine Beratung statt und deswegen orientiere sich das Unternehmen bei der Bezahlung am Logistiktarifvertrag.

Die Verdi-Fachbereichsleiterin für Handel in Rheinland-Pfalz, Monika di Silvestre, hält dagegen: Amazon sei sogar Mitglied im Einzelhandelsverband, drücke aber die Löhne. Die Gewerkschafterin sieht den Gesetzgeber mit in der Verantwortung, Online-Händlern Auflagen für ihre Geschäfte zu machen, um eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Einzelhandel zu beenden - angefangen damit, dass Waren nicht kostenlos angeliefert und zurückgeschickt werden dürfe.

Bezahlung bei Amazon je nach Region unterschiedlich

Amazon zahlt 11,80 Euro pro Stunde als Einstiegsgehalt in Frankenthal. Im Logistikzentrum in Koblenz sind die Löhne etwas höher, in Pforzheim etwas niedriger. Pressesprecher Thorsten Schwindhammer rechnet vor: Nach zwei Jahren an Bord könnten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit mehr als 2.600 Euro brutto rechnen - für eine ungelernte Tätigkeit.