Die Polizei warnt vor betrügerischen Handwerkern, die unter anderem im Hohenlohekreis unterwegs waren und eine Künzelsauer Familie um 900 Euro gebracht haben. Der Familienvater hatte ein Abwasserproblem, suchte im Internet nach einer Firma, stieß auf eine Telefonnummer und rief an. Kurze Zeit später kamen zwei Männer, behoben das Problem angeblich, schrieben eine Rechnung, kassierten aber 900 Euro in Bar. Mit dem Hinweis, in den nächsten zwei Stunden kein Wasser laufen zu lassen, zogen sie wieder ab, das Abwasserproblem ließen sie allerdings da. Der Familienvater suchte daraufhin im Internet erneut nach einer Lösung und stieß auf fünf Telefonnummern, die alle zur selben Firma führten. Über die Rechnung kam die Polizei jetzt auf die Spur eines Mannes, der bereits bundesweit wegen Betruges und Wucher auffällig wurde. Die Ermittlungen dauern an. mehr...