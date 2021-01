per Mail teilen

Trockene und rissige Hände adé? Was Handcremes wirklich können, und welche Rolle dabei der Preis spielt. Wir checken fünf unterschiedliche Handcremes.

Nicht nur das regelmäßige Waschen und Desinfizieren kann die Hände beanspruchen. Auch Kälte und Heizungsluft können im Winter die Austrocknung begünstigen, sodass vermehrt Personen über trockener und rissiger Haut klagen. Eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken, bieten Handcremes. Sie sollen nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern außerdem die Hände schützen und pflegen. Doch können sie diese Versprechen auch halten und welche Rolle spielt der Preis?

Wir checken fünf unterschiedliche Handcremes, von günstig bis teuer:

Fünf Frauen sollen die unterschiedlichen Handcremes zwei Wochen lang für uns ausprobieren. Sie benutzen jeweils zwei unterschiedliche Cremes - eine an der linken und eine an der rechten Hand. Bevor sie jedoch starten, nimmt der Stuttgarter Hautarzt Dr. Daniel Wilder die Hände unserer Testerinnen genauer unter die Lupe. Lediglich bei zwei der fünf Testerinnen weist die Haut einen leichten Austrocknungseffekt auf, die Haut der anderen Frauen sei völlig gesund. Ob sich nach zwei Wochen eine Verbesserung feststellen lässt?

Was sagen die Probandinnen zu ihren Handcremes?

Ines testete für uns die Cremes von Bepanthol und O’Keefe’s: "Was ich jetzt sagen kann […] ist, dass das (Bepanthol) auf jeden Fall mein Liebling ist. Einfach aus dem Grund, weil die Creme viel schneller eingezogen ist und keine fettige Schicht hinterlässt, was ich bei dieser (O’Keefe’s) leider nicht sagen kann."

Auch Dilara ist nicht sonderlich von der Handcreme von O’Keefe’s überzeugt: "Also das erste Mal, als ich die O’Keefe‘s aufgetragen habe, habe ich tatsächlich auch anfangs so einen kleinen Ausschlag bekommen."

Dermatologe Dr. Daniel Wilder begutachtet die Hände einer Testerin. SWR

Wie bewertet der Hautarzt die Cremes?

Den Anfang macht Gina. Sie hatte vor dem Cremeversuch raue und trockene Hände. Sie nutze auf der linken Seite Bepanthol und auf der rechten Calendula Handbalsam von Dr. Scheller. Nach zwei Wochen weist ihre linke Hand immer noch leichte Rötungen, insbesondere in den Zwischenräumen auf. Bei der rechten Hand war hingegen kaum noch etwas von der Trockenheit zu sehen.

Genau wie Gina hatte auch Dilara vor dem Test trockene Stellen und sogar eine Rötung, die auf Neurodermitis hindeuten könnte. Wie hat sich ihre Haut verändert? "Links, bei der Neutrogena, sieht man bei wirklich vorher vorhandenen Problemhänden, eine deutliche Besserung. Auf der rechten Seite, da wurde die O’Keefe’s Creme benutzt, da sieht man noch deutlich starke Schuppung, Rötung. Man spürt es auch", so Dr. Wilder.

Wie bewertet die Apothekerin die Inhaltsstoffe der Handcremes?

Wir fragen Andrea Fleischer, Apothekerin aus Stuttgart, was sie von den Cremes hält? Neutrogena deklariert seine Handcreme zwar mit dem Zusatz "mit Dermatologen entwickelt", was erstmal sehr medizinisch klingt. Doch enthält sie als Basis Paraffine, Silikone und außerdem noch PEG-Derivate, die sich allerdings laut Andrea Fleischer nicht als gute Grundlage empfehlen. Auch die Creme von Bepanthol überzeugt Andrea Fleischer nicht: "Problematisch sind hier die Duftstoffe. Generell rät man ab von Duftstoffen, da sie einfach ein gewisses allergenes Potenzial haben." Die Creme von O’Keefe’s sieht Andrea Fleischer wegen der Inhaltsstoffe kritisch. Der enthaltene Konservierungsstoff sei besonders problematisch. Er könne unter Umständen Formaldehyd abspalten. Er stehe im Verdacht, unter Umständen krebserregend zu sein und werde daher schon lange nicht mehr in der Kosmetikindustrie verwendet.

Die Stuttgarter Apothekerin Andrea Fleischer bewertet die Inhaltsstoffe der fünf Handcremes. SWR

Was muss man bei den Inhaltsstoffen beachten?

Häufig in Cremes enthalten ist Polyethylenglykol oder kurz: PEG-Derivat. Und diese PEG-Derivate sind eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits sorgen sie dafür, dass die Creme schnell einzieht, worauf viele Benutzer großen Wert legen. Andererseits sind sie für die Haut nicht sonderlich empfehlenswert, da sie diese auch für andere Fremdstoffe durchlässig machen. Auch Duftstoffe, die oft in Cremes enthalten sind, sind problematisch, weil sie Allergien auslösen können. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen möchte, sollte zu zertifizierter Naturkosmetik greifen. Dies empfiehlt auch Meike Rix von der Zeitschrift "Ökotest". In zertifizierter Naturkosmetik seien viele bedenkliche Inhaltsstoffe von vornherein nicht zulässig und werden somit auch nicht eingesetzt.

Fazit:

Die O’Keefe’s Working Hands Creme hat weder unsere Probandinnen noch bei den Inhaltsstoffen überzeugt. Bepanthol Handbalsam war im Praxis-Test durchwachsen, die Inhaltsstoffe enttäuschten. Die sofort einziehende Handcreme von Neutrogena hat im Praxis-Test ein gutes Ergebnis erzielt, die Inhaltsstoffe können jedoch nicht überzeugen. Die Kamill Classic schneidet sowohl im Praxis-Test als auch bei den Inhaltsstoffen gut ab. Noch besser: Dr. Scheller Calendula.

Es kommt also nicht unbedingt auf den Preis des Produktes an. Entscheidend sind die Inhaltsstoffe und hier haben die preiswerteren Handcremes teilweise deutlich besser abgeschnitten als die teureren.

Die fünf Handcremes aus dem Check SWR

Tipps für die Hautpflege der Hände:

Die Hände vor dem Eincremen am besten waschen, da sonst Keime und Schmutzpartikel leichter beim Eincremen in die Haut eindringen können und so die Haut geschädigt werden kann.