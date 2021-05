In Corona-Zeiten sind Bars und Kneipen zu und der Bierabsatz nahezu eingebrochen. Biertrinken geht nur daheim und aus der Flasche. Doch: Wie lange hält sich so ein Flaschenbier?

Flaschenbier hält sich in der Regel tatsächlich über das angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) hinaus. Wichtig ist, dass die Flaschen allerdings stehend, kühl, optimal sind hier um die 10 Grad, und auch dunkel gelagert werden.

Regelrecht "schlecht“ oder sogar gesundheitsgefährdend wird Bier in der Flasche jedenfalls nicht. Das liegt an seinem pH-Wert und am Alkoholgehalt. Allerdings kann sich der Geschmack nach langer Lagerung unangenehm verändern. Dunkle Biere können in der Flasche sogar noch reifen und mit der Zeit besser schmecken, zum Beispiel der "Doppelbock“, also besonders starkes Bier. Und es gibt sogar dunkle Biere, die ganz bewusst besonders lange lagern und dabei reifen sollen, sogenannte Vintage-Biere.

Gibt es einen Unterschied zwischen hellen und dunklen Bieren?

Generell kann man sagen, dass helle Biere nicht so stabil wie dunkle Biere sind. Besonders anfällig für eine unangenehme Geschmacksveränderung sind zudem hopfenbetonte Biere, wie zum Beispiel das "Pale Ale". Die sollten immer möglichst frisch getrunken werden – am besten innerhalb der ersten drei bis sechs Monate nach der Abfüllung. Auch unfiltrierte Biere sollen möglichst bald getrunken werden, auch wenn sie laut MHD eigentlich länger haltbar wären.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt bei Flaschenbier also wenig aus?

Richtig. Kneipenwirte und Gastronomen haben allerdings ein Problem mit Fassbier. Denn wenn so ein Bierfass erst einmal angebrochen ist, muss es zeitnah ausgetrunken werden. Unangebrochen hält es sich ansonsten ein halbes Jahr oder länger. In der Regel wird das MHD auf dem Fass aber mit sechs Monaten angegeben.

In der Pandemie wurde diese Mindesthaltbarkeit sogar noch um zwei Monate verlängert. Das darf man auch laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Doch nach acht Monaten ist in der Regel Schluss und das Fassbier muss weggekippt werden.