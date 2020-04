Warum Gutscheine für Pauschalreisen problematisch sind?

Was sind Härtefälle? Kunde trägt das Insolvenzrisiko! - und auch die Großen in der Reisebranche sind nicht vor einer Pleite sicher - wie etwa das Beispiel Thomas Cook gezeigt hat. Der Reise-Markt ist stark in Bewegung und wird sich verändern.Eine Veränderung - in diesem Falle eine Verschlechterung des Reiserechts für Verbraucher - sieht die EU-Kommission mit Sorge und hat sich dazu auch schon negativ geäußert.Die Rückzahlungsarten bei Pauschalreisen müssen von der EU genehmigt werden. Und wenn die EU die deutschen Pläne für eine Gutschein-Lösung nicht für EU-konform hält, dann ist die Gutschein-Lösung in Deutschland auch nicht zulässig.