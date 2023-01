Grünkohlchips mit Sesam

per Mail teilen

Grünkohl ist vielseitig in der Küche einsetzbar. Eine Möglichkeit ist es, das Wintergemüse im Backofen zu trocknen.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Johanna Ott, Ernährungszentrum

Zutaten (für 125 g Chips):

250 g Grünkohlblätter, von Blattrippen befreit

50 g Walnusshälften

5 EL Olivenöl (fruchtig)

5 g Salz

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

¼ einer grob zerkleinerten Chilischote ohne Kerne

40 g Sesam

Rezeptvariante:

Salbeiblätter untermischen

statt Walnüsse Mandeln oder Haselnüsse verwenden

½ Zehe Knoblauch mit in die Soße mixen

Zubereitung

1. Die 250 Gramm Grünkohlblätter in chips-große Stücke zerreißen (7x7 Zentimeter), waschen, trocken schleudern, im Geschirrtuch nachtrocknen, dann in eine große Schüssel geben. Walnüsse, Olivenöl, Salz, Paprikapulver und Chili in einen hohen Mixbecher geben und mit einem Mixstab mixen. Die entstandene Soße über die Grünkohlblätter gießen und mit den Händen gut vermengen, leicht kneten. Anschließend den Sesam über die Blätter geben und vermengen.

2. Backofen auf 130 Grad Ober-/Unterhitze bzw. 120-125 Grad bei Umluft vorheizen. Vier Backbleche mit Backpapier belegen und die Grünkohlchips darauf verteilen, sodass diese nicht übereinander liegen. Chips auf der mittleren Schiene trocknen. Die Ofentür alle fünf Minuten öffnen (damit der Dampf abziehen kann).

3. In 15-18 Minuten sind die Chips fertig. Sie sollten hauchzart wie Pergament und knusprig sein. Aus dem Backofen rausnehmen, bevor die Chips beginnen, braun zu werden.

4. Auskühlen lassen und in luftdichte Dosen oder Gläser geben. So halten sich die Chips ein bis zwei Wochen.

Tipp: Salz sparsam verwenden, da sich durch Wasserentzug die Konzentration erhöht.

