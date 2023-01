Von Impulsen für ein nachhaltiges Leben, über Klimaschutz bis zur Ernährungssicherung – die Grüne Woche 2023 diskutiert die wichtigsten Themen der Agrar- und Ernährungsbranche.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt die Leitmesse der Branche mit 1.400 Ausstellern aus 60 Ländern zurück auf das Berliner Messegelände. Die Veranstaltung dauert vom 20. bis 29. Januar 2023.

Genusstrends auf der Grünen Woche

Der Duft von frisch geröstetem Kaffee in der Nase, pikante Gewürze und buntes Obst und Gemüse vor den Augen: Besucherinnen und Besucher können die Produkte auf der Internationalen Grünen Woche mit unterschiedlichen Sinnen erleben.

Die deutsche Ernährungsindustrie zeigt zum Beispiel Foodtrends wie Snacks aus Algen, die in Hessen angebaut werden, sowie vegane Bio-Milchalternativen auf Kokosnuss- und Haferbasis, außerdem Kuchen ohne Zucker.

Ministerium zeigt nachhaltige Landwirtschaft

Landwirtschaft sorgt nicht nur für unsere Lebensmittel, sondern kann auch zum Klima- und Artenschutz beitragen. Das zeigt das Bundeslandwirtschaftsministerium. Wie das funktioniert und wie Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gefördert werden kann, können Besucherinnen und Besucher am Stand erfahren. Am Beispiel von Hülsenfrüchten – einem alten und neuen Superfood – wird gezeigt, welches Potenzial in Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen für eine nachhaltige und klimaschonende Landwirtschaft steckt.

Reise durch die Bundesländer auf der Grünen Woche

Zwölf Bundesländer sind mit regionalen Produkten auf der Messe vertreten. Weinliebhaber dürfte es an die Stände von Rheinland-Pfalz und Hessen ziehen. In der Hessenhalle gibt es außerdem Spezialitäten in einem Apfelweingarten, wie Äppelwoi, Grie Soß oder Handkäse mit Musik.

Das Land Bayern bietet Spezialitäten wie Allgäuer Bergkäse, Wurstspezialitäten sowie Bier und Frankenwein. Sachsen-Anhalt präsentiert Hanf als eines der absoluten Trendprodukte.

Landwirtschaft vor großen Herausforderungen

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, sagte, man wolle verdeutlichen, dass Ernährungssicherung keine Selbstverständlichkeit sei. Den Landwirten sei es wichtig, das Klima zu schützen und die Artenvielfalt zu erhalten.

Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, sagte bei der Eröffnungskonferenz, die Herausforderungen in der Ernährungsindustrie seien noch nie so groß wie in diesen Jahren.

Grüne Woche ist ein Publikumsmagnet

Die Internationale Grüne Woche präsentiert auf 115.000 Quadratmetern Trends und Neuigkeiten der Ernährungswirtschaft sowie das größte Angebot an regionalen Spezialitäten auf Messen. Die Veranstalter erwarten rund 300.000 Messegäste.