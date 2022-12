per Mail teilen

Viele Kräuter zum Räuchern auf dem Grill werden hier gebraucht. Statt Rind kann man auch Schwein, Pute oder fetten Fisch wie Lachs dazu auf den Rost legen.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Rebecca Fischer, Mülheim-Kärlich

Schnittlauchblüten-Butter:

1 l Schlagsahne

Schnittlauchblüten

Zubereitung

Für das Herstellen von Butter die Schlagsahne in eine Küchenmaschine geben und kräftig schlagen bis sich das Fett, also die Butter, von der Buttermilch trennt. Anschließend alles durch ein Sieb geben. Die Butter kann nun noch in sehr kaltem Wasser ausgewaschen werden, damit die restliche Buttermilch entfernt wird. Danach die Butter mit den Schnittlauchblüten vermischen, leicht salzen und kaltstellen.

Die Buttermilch durch ein Tuch passieren. Ein ausgewaschenes Küchentuch reicht hier völlig. Sie wird später zum Dessert serviert.

In Kräutern geräuchertes Rindersteak:

Rindersteak oder Fleisch von Pute oder Schwein oder fetten Fisch wie etwa Lachs nach Bedarf

1 Bund Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Oregano, möglichst mit holzigen Stielen

Zubereitung:

Für das Rindersteak habe ich den Deckel von der Hochrippe benutzt und eingerollt. Der Deckel ist schön durchwachsen und nimmt somit den Rauchgeschmack gut auf. Selbstverständlich kann auch jedes andere Rindersteak und auch andere Fleischsorten benutzt werden. Das Fleisch salzen und auf den vorgeheizten Grill legen. Von beiden Seiten etwa zwei Minuten scharf angrillen.

Nun kommen die Kräuter zum Einsatz: Alle Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Oregano usw. passen - je nachdem, welchen Geschmack man dem Fleisch geben will, oder auch eine Mischung von mehreren Kräutern. Es eignen sich vor allem Kräuter, deren Stiele schon etwas holzig sind.

Das Fleisch etwas zur Seite legen, damit es keine direkte Hitze mehr bekommt. Die Kräuter auf dem Grill verteilen und anflämmen. Den Grilldeckel für etwa fünf Minuten schließen. Es entsteht hierbei ein wunderbar ätherischer Rauch, der vom Fleisch aufgenommen werden kann. Deshalb sollte das Fleisch etwas Fett enthalten, weil das diese Geschmacksstoffe noch besser aufnimmt.

Rote Bete mit Zimt-Creme-fraiche und Sauerklee:

6 frische Rote Bete

200 g Creme fraiche

Zimt und Salz zum Abschmecken

Sauerklee zum Garnieren

Zubereitung

Creme Fraiche mit ordentlich Zimt mischen und leicht salzen.

Die Rote Bete gut waschen und etwa 20 Minuten bei geringer Temperatur köcheln lassen. Nach dem Abkühlen in sechs oder acht Ecken schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Rote Bete salzen und etwas neutrales Öl darauf verteilen. Nun für 20 Minuten bei 160°C im Ofen schmoren.

Alles gemeinsam servieren, Rote Bete mit Sauerklee und Rote-Bete-Pulver ausgarnieren.

