Operation der Nasenscheidewand – lohnt sich der Eingriff?

Es ist häufig so, dass standardmäßig (…) die Nasenmuschel mit verkleinert wird, in der Hoffnung oder mit dem Gedanken, durch eine Erweiterung der Nase die Atmung in der Nase zu verbessern. Aber die engste Stelle in der Nase, die dazu führt, dass die Luft schön über die gesamte Nasenhaupthöhle verteilt wird, wird damit quasi kaputt gemacht. Und dann funktioniert die Nasenklappe nicht mehr so gut.