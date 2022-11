Kann Sport gegen Schmerzen helfen?

per Mail teilen

Bewegung hat sowohl auf das Gehirn als auch auf den Körper - und damit auf Muskulatur sowie Gelenke - positive Einflüsse. Sport kann deshalb eine effektive Therapie bei chronischen Schmerzen sein.

Wer sich ausreichend bewegt, lebt gesünder - das ist allgemein bekannt. Darüber hinaus kann Sport aber auch gegen chronische Schmerzen helfen. „Bewegung ist das Wichtigste in der Schmerzmedizin”, weiß der Schmerzmediziner Jan-Peter Jansen. So helfe Sport beispielsweise dabei, dass sich das Gehirn nicht mehr so sehr auf den Schmerz konzentriere, sondern auf etwas anderes.

Bei Schmerzen entsteht laut Jansen im Gehirn ein Schmerzgedächtnis. "Da wollen wir das Gehirn ablenken. Das können wir, indem wir den Körper bewegen."

Jan-Peter Jansen, Schmerzmediziner an der Schmerzklinik Berlin SWR

Glückshormone und Botenstoffe

Beim Sport produziert der Körper verstärkt Endorphine, die auch "körpereigenes Morphin" genannt werden. Von der Hirnanhangdrüse im Gehirn ausgeschüttet, docken die Endorphine an Nervenzellen-Rezeptoren an, hemmen so die Schmerzweiterleitung und damit auch die Schmerzwahrnehmung. Zudem erhöht sich bei Personen, die Sport treiben, die Konzentration des Botenstoffes Serotonin, das auch als Glückshormon bezeichnet wird.

Des Weiteren haben neuere Studien herausgefunden: Beim Sport produziert der Körper verstärkt sogenannte Endocannabinoide. Dabei handelt es sich um fettsäureähnliche Substanzen, die ähnlich wie die Droge Cannabis berauschend und schmerzstillend wirken.

Beim Sport werden verstärkt körpereigene Schmerzmittel wie zum Beispiel Endorphine produziert. SWR

Gut für die Muskulatur

Doch Sport wirkt nicht nur im Kopf schmerzhemmend, sondern auch direkt auf die Muskulatur. "Bei vielen chronischen Schmerzpatienten sehen wir, dass die Muskulatur nicht ausreichend bewegt wird. Das führt zu Problemen in der Ansteuerung dieser Muskulatur. Da können Krämpfe entstehen, Blockaden, die Muskel werden hart und sie können sogar im Umfang zurückgehen", erklärt Jansen. Durch Bewegung werde dann wiederum die Durchblutung der Muskulatur verbessert und Stoffwechselprodukte würden abtransportiert. Gleichzeitig gelangten immunaktive Substanzen in den Muskel. Das sei wichtig, da es Hinweise darauf gibt, dass Entzündungen und damit das Immunsystem an Muskelschmerzen beteiligt sind.

Schmerzen tolerieren

Um Schmerzen zu lindern, ist es manchmal sogar sinnvoll, vorsichtig über die Schmerzgrenze hinaus zu trainieren - vor allem bei Dehnübungen. Physiotherapeutin Katja Schulze erklärt: "Meine Erfahrung ist, dass dieser Kreislauf durchbrochen werden muss. Dieser Kreislauf von ‘Ich habe Schmerzen, ich kann nicht mehr oder nichts mehr machen. Ich lege mich lieber aufs Sofa’. Da muss unbedingt irgendwo ein Cut sein." Patienten müssten lernen, wieder anzufangen und wieder Vertrauen in ihren Körper zu haben. Zwar fange sie dafür mit den Patienten klein an, doch dass Schmerzen ab und zu auftreten, sei nicht vermeidbar. Wichtig sei es dann, die Schmerzen genau zu beobachten. "Solange die kurzfristig sind und nicht länger als einen Tag anhalten, können wir die durchaus tolerieren."

Physiotherapeutin Katja Schulze SWR

Bewegung gegen Schmerzen

Welche körperliche Aktivität bei welchen Schmerzen am besten geeignet ist, hängt auch mit den jeweiligen Ursachen zusammen. Schmerzmediziner Jansen hat in der Regel folgende Empfehlungen, die Sie jedoch immer auch mit dem eigenen Arzt absprechen sollten.

Kopfschmerzen: Draußen spazieren und so das Gehirn vom Schmerz ablenken.

Rückenschmerzen: Dehnungsübungen in Abstimmung mit einem Physiotherapeuten.

Gelenkschmerzen: Hier ist die Bewegung des betroffenen Gelenkes wichtig, um dieses zu erhalten und Schmerzen auf Dauer zu reduzieren. Denn bei der Gelenkbewegung wird die Gelenkflüssigkeit, die Nährstoffe und Sauerstoff enthält, in die Knorpelzellen einmassiert.

Das Gelenk zu bewegen, sorgt dafür, dass es so mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird. SWR

Eine weitere Ursache für Schmerzen ist das "myofaszialen Schmerzsyndrom". Dabei verhärten sich Muskeln und Bindegewebe so stark, dass Nervenwurzeln im Rückenmark gereizt werden. Ein Auslöser kann zum Beispiel altersbedingter Gelenkverschleiß in der Halswirbelsäule sein. Die Folge: dauerhafte Fehlhaltung und muskuläre Verkrampfung. Medikamente oder zum Beispiel Botox-Spritzen helfen bei den Schmerzen dann meist nicht mehr. Sport ist erfolgversprechender.

Ernährung für gesunde Gelenke

Fazit

Sport und Bewegung helfen bei der Behandlung von Schmerzen. Denn körperliche Aktivität hat positive Einflüsse auf das Gehirn, indem beispielsweise Glückshormone ausgeschüttet werden. Zudem lenkt Bewegung das Gehirn vom Schmerz ab. Gleichzeitig sorgt Sport dafür, dass wichtige Substanzen in die Muskeln und Gelenke gelangen. Dabei kann es sinnvoll sein, Schmerzen bis zu einem bestimmten Grad während einer Bewegung zu tolerieren.

Wichtig ist: in Bewegung bleiben. Denn wer sich bei Schmerzen zu sehr schont, könnte sie damit noch verschlimmern.