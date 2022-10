Granatapfel-Tabouleh

Die herbe Säure des Granatapfelsaftes kann Zitronensaft im Couscoussalat ersetzen. Am besten kalt zubereiten: Das schont Vitamine und Polyphenole

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 40 Minuten Nährwert: Pro Portion: 392 kcal, 13,2 g EW, 15,5 g F, 46,0 g KH, 5,9 g BS Rezeptautor/Rezeptautorin: Dagmar von Cramm

Zutaten

200 g Couscous

Salz

Chilliflocken

Msp gem. Kreuzkümmel

2 Granatäpfel

1 Knoblauchzehe

3 Frühlingszwiebeln

1 Salatgurke

1 Bund glatte Petersilie

150 g Feta

2 EL Olivenöl

Zubereitung

1. Couscous mit 200 ml heißem Wasser und den Gewürzen mischen. Granatäpfel halbieren. Zwei Hälften mit der Orangenpresse auspressen. Mit Wasser auf 150 ml auffüllen, unter den Couscous ziehen und min. 20 Min. quellen lassen. Inzwischen aus den übrigen Hälften die Kerne herausdrücken. Knoblauch abziehen und fein hacken.

2. Das Gemüse waschen. Wurzeln und Welkes von den Frühlingszwiebeln abschneiden, dann die Zwiebeln in voller Länge in dünne Scheiben schneiden. Salatgurke ohne die Enden längs in Achtel, dann quer in fingerbreite Stücke schneiden. Petersilie mit Stielen im Blitzhacker zerkleinern. Feta in kleine Würfel schneiden.

3. Alle kleingeschnittenen Zutaten, die Grantapfelkerne und Öl unter den Couscous ziehen und abschmecken.

Tipp: Steht das Tabouleh länger, noch etwas Wasser zufügen und nachwürzen.

Übersicht aller SWR Rezepte