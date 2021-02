Gerade in dieser Krisenzeit wollen viele ihren Liebsten am Valentinstag eine Freude machen. Ganz oben auf der Geschenke-Hitliste stehen selbstgekochte Menüs und Topfpflanzen.

Bei einer Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher sagten mehr als zwei Drittel der Befragten, sie wollten 2021 am Valentinstag etwas verschenken. Bei den meisten ganz oben auf der Liste steht dabei ein liebevoll zu Hause zubereitetes Essen. Allerdings wollen sich auch doppelt so viele Deutsche wie im Vorjahr Essen nach Hause liefern lassen. Deshalb glaubt Handelsexperte Tobias Maria Günter, dass Restaurants dieses Jahr durchaus von der Spendierlaune am Valentinstag profitieren können.

Körperöle, Fahrrad-Zubehör und Paar-Spiele

Bei einer Produkt-Analyse der E-Commerce-Plattform "Shopify" anlässlich des Valentinstags standen dagegen Kosmetika ganz oben: etwa Pflegecremes und Körperöle, außerdem Fahrradzubehör, Bastelpapier und To-Go-Becher. Der Online-Riese Amazon schlägt beim Thema Valentinstag Schmuckstücke in Herzform vor, Paarspiele "mit tiefgründigen Fragen" zum besseren Kennenlernen und Tassen und Kissen mit Sprüchen wie "Ich habe versucht, für Dich das beste Geschenk zu finden. Aber du hast ja bereits mich."

Blumen und Pflanzen aus dem Supermarkt

An zweiter Stelle bei der Simon-Kucher-Umfrage stehen diesmal Blumen, die im Vorjahr noch auf dem ersten Platz lagen. Doch auch hier hinterlässt die Pandemie Spuren. Blumensträuße, Gestecke und Topfpflanzen werden dieses Jahr viel öfter als sonst aus dem Supermarkt oder einem Online-Shop stammen. 2020 kauften fast zwei Drittel der Konsumenten den Blumenstrauß zum Valentinstag beim lokalen Blumenhändler. Das ist diesmal in den meisten Bundesländern gar nicht oder nur teilweise möglich. Wegen des Corona-Lockdowns haben die Blumengeschäfte zu – manche bieten einen Abholservice an: Selbst dort, wo Blumenläden offen sind, beispielsweise in Hessen oder Nordrhein-Westfalen, ist das Angebot nach Angaben des Fachverbandes Deutscher Floristen häufig eingeschränkt.

"Der Valentinstag ist eigentlich der erste wichtige Blumenschenktag im Jahr - die Umsätze in den Blumenfachgeschäften steigen dann um bis zu 200 Prozent." Nicola Fink, Fachverband Deutscher Floristen

Beim Geschenk zählt die Bedeutung

Schon bei den Umfragen in den vergangenen Jahren zeigte sich ein Trend: Billige Geschenke mit Symbolkraft waren bei den Beschenkten beliebter als teure Geschenke ohne Bedeutung. Das zeige, dass die Bedeutung eines Geschenks seinen Wert ausmacht, so die Handelsexperten von Simon-Kucher. Die persönliche Bewertung eines Geschenks laufe oft völlig intuitiv ab.