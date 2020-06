Auch in Corona-Zeiten werben Betrüger mit seriös aussehenden Websites für Finanzdienstleistungen. Für Laien sind Schwarze Schafe bei der Geldanlage zunächst schwer zu erkennen.

Dauer 8:56 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Abzocke mit Fake-Geldanlage im Internet Ein Marktcheck-Zuschauer verliert sein gesamtes Erspartes an eine angebliche Firma zur Geldanlage im Internet. Was steckt dahinter? Und wie erkennt man unseriöse Anbieter?

Zunächst machen Anleger angeblich Gewinne

Der Rentner Dietmar J. hat seine Ersparnisse verloren, weil er sein Geld bei einem Online-Finanzdienstleister anlegen wollte. Mit einem kleinen Betrag von 250 Euro fängt es an. J. überweist das Geld an die "Alpha Financial Group". Sie wirbt im Internet mit einer gut gemachten Seite für Investitionen in sogenannte CFD-Trades.

Mit CFD-Trades – oder Differenzkontrakten – wettet man auf die Entwicklung von verschiedenen Vermögenswerten, wie Aktien, Kryptowärungen und Edelmetallen. Die Investmentform ist hochspekulativ und birgt große Risiken. Anleger müssen jederzeit mit einem Totalverlust ihres Geldes rechnen.

Eine "Anlagerberaterin" animiert zu weiteren Zahlungen

Dietmar J. bekommt eine persönliche "Anlageberaterin" zur Seite, die ihm auf Grafiken zeigt, wie rasch sich sein Geld vermehrt. Nach und nach investiert der Rentner 13.000 Euro und plant schon die Anschaffung eines neuen Autos.

Geld angeblich durch die Corona-Krise verloren

Dann bekommt Dietmar J. einen Anruf von der "Alpha Financial Group". Sein Geld sei komplett verloren wegen der Coronakrise, erklärt ihm ein mitfühlender Mann am Telefon. Aber wenn J. nochmal Geld überweisen würde, habe er die Möglichkeit, sein Geld zurück zu holen. Er kommt ins Grübeln: Ist er möglicherweise auf eine Betrugsmasche hereingefallen?

Die Polizei ermittelt immer wieder gegen gefälschte Geldanlagen. Häufig gehen die Täter nach einem ähnlichen Schema vor:

Die Täter machen überhaupt keine Trades. Sie sammeln nur die Gelder von den Geschädigten ein und zahlen auch immer wieder mal kleine Boni oder kleine Beträge aus, um die Leute bei Laune zu halten. Aber diese Gelder werden tatsächlich nie angelegt und teilweise gibt es die CFDs auch gar nicht, die dort angeboten werden. Oliver Hoffmann, stellvertretender Leiter Wirtschaftskriminalität, Landeskriminalamt BW

Wie erkennt man seriöse Anbieter?

Wenn Sie im Internet nach Möglichkeiten suchen, Ihr Geld anzulegen, sollten Sie in jedem Fall folgende Punkte beachten: