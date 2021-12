Gaspreis: Grundversorger als preiswertere Alternative?

Viele Gasversorger haben Preiserhöhungen fürs kommende Jahr angekündigt. Wer jetzt einen neuen Versorger sucht, sollte sich auch mal die Tarife bei seinen Stadtwerken vor Ort anschauen.

Viele gehen auf der Suche nach einem neuen Energieversorger oft als erstes bei Preisvergleichsportalen im Internet vorbei. Dort sind bundesweite Anbieter gelistet, aber auch regionale Versorger. Wir haben bei einer Stichprobe vor Weihnachten feststellt, dass der Versorger vor Ort durchaus bei den Tarifen mithalten und sogar günstiger sein kann.

Wir haben für einen Durchschnittshaushalt einen Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden Gas angenommen und bei verschiedenen Portalen nachgesehen. Bei Check24 wird zum Zeitpunkt der Stichprobe für einen Haushalt in Kaiserslautern als günstigster Versorger Lichtblick im Tarif "Ökogas Komfort" genannt, mit rund 233 Euro im Monat. Bei den Stadtwerken im Tarif "Grund- und Ersatzversorgung" nur knapp 200 Euro. Weiteres Beispiel: Baden-Baden. Auch hier listet das Portal den Lichtblick-Tarif auf, diesmal für 231 Euro, doch der Grundversorger, die Stadtwerke Baden-Baden, bieten die selbe Leistung für rund 97 Euro im Monat an. Beim Vergleichsportal Verivox ergibt sich bei beiden Beispielen ein ähnliches Bild.

Zwar wird bei den Suchergebnissen bei den Vergleichportalen auf den örtlichen Versorger mit dem entsprechenden Preis hingewiesen, am Rand der Seite und etwas unscheinbar, die bundesweiten Anbieter werden dagegen deutlich prominenter mit bunten Logos präsentiert. Davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Der lokale Anbieter kann durchaus interessant sein und preislich die bundesweiten Versorger sogar schlagen.

Verbraucherzentralen wollen Gleichbehandlung von Neukunden

Wer als Neukundin und Neukunde in den Grundtarif seines örtlichen Versorgers kommt, darf nicht mehr Geld bezahlen als Bestandskunden, fordert die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Eine unterschiedliche Behandlung sei sittenwidrig und somit unzulässig. Wer davon betroffen sei, sollte schriftlich Widerspruch einlegen und den Versorger auffordern, das Preisniveau auf das der Bestandskunden anzupassen. So könnten gegebenenfalls Schadenersatzansprüche vorbereitet werden, so die Verbraucherzentrale.

Versorger in Bedrängnis

Die steigenenden Beschaffungskosten bringen die Versorger in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Auf dem Energiemarkt gibt es derzeit deutliche Preissprünge nach oben. Manche Versorger wollen Kunden in günstigen Sonderverträgen nicht länger versorgen, da sich das für sie nicht mehr rechnet. Manche nehmen gar keine neuen Kunden mehr an, wie derzeit die Stadtwerke Stuttgart. Auf der Webseite heißt es am 23.12.2021: "Im Sinne unserer Bestandskunden mussten wir deshalb die Entscheidung treffen, unser Erdgas- und Biogasangebot für Neukunden vorübergehend auszusetzen. Daher haben wir unseren Gas-Preisrechner bis auf Weiteres deaktiviert."

Im Oktober 2021 hatte bereits der Essener Energieversorger Eon sein Neugeschäft mit Privatkunden vorläufig gestoppt, mittlerweile nimmt er aber wieder Kunden an.