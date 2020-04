Waschen, Schneiden, Föhnen: Auch Friseure im Südwesten dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Dabei müssen sich Beschäftigte und Kunden dann allerdings an viele neue Regeln halten.

Er wird deutlich anders aussehen der Friseurbesuch in Corona-Zeiten: Mund-Nasen-Schutz für alle im Salon wird zum Standard, Haarewaschen zur Pflicht. Eigentlich sonst übliche (und für die Friseure auch lukrative) Kosmetik- und Pflegeleistungen, wie Wimpernfärben, Rasieren oder Bartpflege, bei denen man sich zwangsläufig nahekommt, sind vorerst aus Gesundheits- und Arbeitsschutz, nicht mehr erlaubt.

Rein nur noch mit Termin

Auch so genannte Walk-in-Termine beim Friseur, also einfach mal spontan reinkommen in den Salon, um sich die Haare schneiden zu lassen, wird es vorest nicht mehr geben. Denn Betreten darf man als Kunde das Friseurgeschäft nur noch mit einem festen Termin, oder vielleicht noch um einen solchen Termin zu vereinbaren. Die Wartezone für Kunden in den Salons werden abgeschafft, ebenso Zeitungen und Getränke.

Mitte März mussten Friseurgeschäfte im Südwesten wegen Corona vorerst schließen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Mindestabstand von 1, 50 Meter gilt auch beim Friseur

Wenn es für die Friseure dann wieder losgeht, müssen auch wir Kunden eine ganze Menge neuer Hygieneregeln beachten. Dabei geht es um Mundschutz, Handdesinfektion, aber eben auch um den entsprechenden Abstand zum und zwischen den Kunden. So muss zwischen Friseur und Kunde eigentlich ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Da fragen sich schon Viele: Wie soll das gehen?

Haarewaschen vorab wird zur neuen Pflicht

Haare waschen vor dem Schneiden ist nach den neuen Regeln nun bei jedem Kunden Pflicht. dpa Bildfunk Picture Alliance

Haare waschen ist nach den neuen Regeln nun jedenfalls bei jedem Kunden Grundvoraussetzung, Trockenschnitte sind nicht mehr erlaubt. Während des Haarschnitts darf der Friseur dann zwar vorübergehend auch näher als 1 Meter 50 an den Kunden ran, aber nur, wenn dabei beide einen Mundschutz tragen.

Preiserhöhungen wahrscheinlich

Die neuen Regeln machen das Arbeiten für Friseure jedenfalls zeitaufwändiger und komplizierter. Es gibt daher bereits die Befürchtung, dass nicht alle Betriebe die neuen Auflagen nach der langen Schließzeit überleben werden, dass es auch zu Entlassungen kommen wird. Klar ist auch: Den Mehraufwand der Salons werden die Kunden am Geldbeutel spüren. Viele Friseure haben deswegen schon Preiserhöhungen und Hygienepauschalen angekündigt.

Erstmal sind die allermeisten Friseure nun aber froh, endlich wieder öffnen zu können. Und so wird es wohl auch ihren Kunden gehen - nach über einem Monat corona-bedingter profesioneller Haarschneidepause.