Unter dem Motto "Kein Grad weiter" finden heute in rund 50 Städten im Südwesten Demonstrationen der "Fridays for Future"-Bewegung statt. Durch die Pandemie war lange Pause.

Zur Klimaschutz-Demonstration in Mainz werden neben rund 1.000 Teilnehmern auch Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen und der Atmosphärenforscher Joachim Curtius als Redner erwartet. Beide engagieren sich in der Bewegung "Scientists for Future", einer Initiative von Wissenschaftlern. In Stuttgart werden 2.000 Teilnehmer im Stadtgarten erwartet.

TV-Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen ist auch aktiv bei der Bewegung "Scientists for Future". dpa Bildfunk picture alliance/Henning Kaiser/dpa

Konstanz soll klimapositiv werden

In Konstanz gehen die Fridays-for-Future-Anhänger unter anderem für eine klimapositive Stadt bis 2030 auf die Straße. Dann soll die Stadt der Umwelt mehr Treibhausgase entziehen, als sie verursacht. Konstanz hatte im Mai 2019 als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen. In Trier protestieren Aktivisten auf dem Domfreihof gegen Umweltzerstörung und für Klimaschutz. Die Gruppe "Parents for Future Trier" schließt sich dem Aufruf an.

Fridays for Future: Bundesweite Sternmärsche und Fahrraddemos

Im gesamten Südwesten sind in mehr als 50 Städten Demonstrationen für den Klimaschutz geplant - unter anderem in Koblenz, Trier, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Freiburg und Karlsruhe. Bundesweit sollen den ganzen Tag über mehrere hundert Kundgebungen, Sternmärsche und Fahrraddemos stattfinden.