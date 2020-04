Freiere Wildtiere durch Corona

Anmod: Die Sonne scheint, es sprießt und blüht überall. In Wäldern, Parks und Weinbergen geht es gerade so richtig ab. Vielleicht sogar mehr als sonst, weil wegen Corona deutlich weniger Menschen unterwegs sind? Sabine Schütze zu den Reaktionen der Wildtiere auf menschenleere Parks: Vögel Amsel, Buchfink, Zaunkönig, Stare – sie alle tschilpen und singen schon, was das Zeug hält. Und gerade Stadtbewohner hören die Vögel derzeit viel lauter als sonst, weil der Klangteppich des stetigen Verkehrslärms fast komplett weg ist. Wir Menschen können die Vögel jetzt einfach besser hören. Unter anderem wohl auch, weil uns die Vögel nach einem ruhigen Winter sowieso mehr auffallen, wenn sie im Frühling endlich wieder loslegen. Einigen ist es aber immer noch zu kalt. Nachtigall und Grasmücken zum Beispiel, die trällern ihre Frühlingsgefühle erst raus, wenn es etwas wärmer geworden ist. Grasmücken, Nachtigall Vielen Menschen in den Städten fallen gerade auch vermehrt andere Wildtiere auf, einfach weil sie mehr Zeit haben und genauer hinschauen. Deshalb sehen sie Wildschweine, Waschbären und Füchse etwa. Die sind eigentlich nachtaktiv und leben deshalb eher unbemerkt in den Parks und am Stadtrand. Wildschweine Derzeit kann es aber schon mal vorkommen, dass man gerade Füchse auch am Tag sieht, wenn sie Nahrung suchen. Denn die Parks sind derzeit fast menschenleer. Außerdem fressen die kleinen Raubtiere gern, was der Mensch wegwirft. Doch dieses Restebuffet steht ihnen gerade nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich können einige Füchse das noch nicht glauben und müssen immer mal wieder nachsehen. Füchse Gerade Füchse haben es in der Stadt besser als auf dem Land. Hier werden sie nicht bejagt. Das gilt auch für die anderen Wildtiere. Und obwohl Tiere sehr schnell auf ihre veränderten Umweltbedingungen reagieren, werden jetzt nicht mehr Tiere in die Städte drängen. Sie bewegen sich nur freier, wenn ihr Reviere nicht durch uns bevölkert sind, der Druck durch die Menschen wegfällt. Dauerhafte Tierabwanderungen vom Land in die Stadt wird es also nicht geben. Dafür müssten wir den Parks und der Natur jahrelang fernbleiben. Sobald wir Menschen wieder aktiv werden, ziehen sich die Tiere wieder zurück.