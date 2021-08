Der Ventilatorenspezialist ebm-papst braucht für die Sommermonate rund 400 Schüler und Studierende für mindestens dreiwöchige Ferienjobs. Bislang haben sich nur 200 gemeldet. Die Aushilfen unterstützen die Mitarbeiter von ebm-papst an den Standorten Mulfingen, Hollenbach und Niederstetten in der Produktion und in der Logistik.

Voraussetzung für einen Ferienjob ist ein Mindestalter von 18 Jahren, da es wöchentliche Wechsel zwischen Früh- und Spätschicht gibt. Schüler oder Studenten, die gerne im Lager- oder Logistikbereich arbeiten würden, benötigen außerdem einen Staplerführerschein. Eine entsprechende Schulung kann vor Arbeitsantritt besucht werden.