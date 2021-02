per Mail teilen

Fasten, trotz Corona? Ja, sagt Dominik Bartoschek

Klar, so ein Lockdown ist eine prima Ausrede für fast alles....

Kantine geschlossen? Wird halt Junk-Food ins Home Office bestellt!

Kinos zu? Werden halt Serien gestreamt, notfalls stundenlang.

Das Leben so anstrengend? Gibt’s halt täglich ein Glas Rotwein zur Entspannung!

Fasten? Bitte nicht jetzt!

Alles nachvollziehbar finde ich, zumindest wenn es um ein paar Wochen ginge, um eine echte Ausnahmesituation.

Aber: das ist Corona doch schon längst nicht mehr. Ein Jahr dauert diese Pandemie bei uns jetzt schon, Ende offen. Corona ist längt Alltag geworden.

Und deshalb halte ich es für eine schlechte Ausrede, deswegen aufs Fasten zu verzichten. Denn ich glaube, in den letzten Monaten haben sich viele ziemlich schlechte Angewohnheiten in unseren Corona-Alltag eingeschlichen. Und beim Fasten geht es genau darum: Alltags-Gewohnheiten mal kritisch zu hinterfragen.

Ich will es deshalb auch in diesem Jahr wieder versuchen mit dem FAsten und werder in den kommenden Wochen auf Alkohol verzichten. Trotz Corona. Und auch ein bisschen wegen Corona. Denn wann könnte es wichtiger sein, seinem Körper und seinem Geist etwas Gutes zu tun, als gerade jetzt?