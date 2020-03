per Mail teilen

Die Angst im Umgang mit dem Coronavirus nutzen auch Betrüger aus: Manche geben sich als falsche Ärzte aus, andere versuchen es mit dem Enkeltrick oder mit Mails, die angeblich von der WHO stammen. .

Dauer 5:25 min Sendezeit 20:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Wie Betrüger die Angst vor Corona ausnutzen In Zeiten von Corona herrscht große Unsicherheit und Angst. Und das nutzen Betrüger aus. Mit Fakeshops werden Verbraucher abgezockt. Auch der Enkeltrick erlebt eine Renaissance.

Es ist der sogenannte Enkeltrick in neuer Variante: Kriminelle nutzen die Corona-Krise und versuchen als vermeintliche Angehörige, alten Menschen Geld für angebliche Behandlungskosten aus der Tasche zu ziehen.

"Die Täter sind immer am Puls der Zeit. Sie nutzen die momentanen Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ganz klar aus." Nadine Berneis, Kriminalprävention Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Die Anrufer geben sich am Telefon als Verwandte aus und behaupten, mit dem Virus infiziert zu sein. Deshalb bräuchten sie Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Oft bitten sie um Geld oder Wertgegenstände, die ein angeblicher Freund dann abholt.

Am Telefon werden vor allem ältere Menschen abgezockt. dpa Bildfunk picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Diese wichtigen Tipps sollten Sie beachten:

Händigen Sie Fremden grundsätzlich niemals Eigentum aus.

Bestehen sie darauf, dass die Anrufer selbst ihren Namen sagen. Lassen Sie sich nicht verleiten, den Namen von Enkeln oder Neffen und Nichten selbst zu nennen.

Fragen Sie die Anrufer nach Begebenheiten, die nur echte Verwandte wissen.

Geben Sie nie Details zu Verwandtschafts- und Vermögensverhältnissen preis.

Wenn Sie einen Betrug vermuten, melden Sie sich sofort bei der Polizei unter 110.

Manche Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus und sagen, Sie müssten auf das Coronavirus getestet werden. Der Test koste allerdings Geld. Manchmal kommen auch mehrere vermeintliche Tester direkt in die Wohnung: Während einer das Opfer ablenkt, sucht der andere nach Geld und Wertgegenständen. Vor dieser Masche warnt auch das Bundeskriminalamt. Wichtig zu wissen: Es gibt keine flächendeckenden Covid-19 Test!

Arztkittel und Stethoskop machen noch keinen Arzt - erkundigen Sie sich immer bei offiziellen Stellen, bevor Sie jemanden in die Wohnung lassen. Auch in der Corona-Krise! Online Marketing / Unsplash

Wichtige Verhaltensregeln:

Werden Sie telefonisch dazu aufgefordert kostenpflichtige Tests durchzuführen, legen Sie auf.

Lassen Sie keine fremden Menschen in die Wohnung - auch wenn sie angeben, von amtlichen Stellen zu kommen.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn bei Ihnen eine Vertrauensperson anwesend ist.

Gibt sich jemand als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, rufen Sie selbst beim Gesundheitsamt an und fragen Sie nach, ob von dort ein Mitarbeiter zu ihnen geschickt worden ist. Wichtig dabei: Recherchieren Sie die Telefonnummer selbst!

Auch dieser Trick spielt bewusst mit der Angst der Menschen in der Corona-Krise: Angebliche Handwerker behaupten, Haus und Wohnung überprüfen und desinfizieren zu wollen. Auch hier gilt: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung und geben Sie ihnen auch kein Geld oder Wertgegenstände.

Die Verbraucherzentralen warnen auch vor Fake-Shops auf Online-Plattformen, die Schutzmasken oder Desinfektionsmittel anbieten, sie dann aber nicht liefern. Andere Internetverkäufer verlangen horrende Preise für die Ware.

„Man will mit der Angst der Menschen das große Geschäft machen. Dabei muss es sich nicht zwingend um einen Fake-Shop handeln. Die Vorgehensweise ist jedoch ebenso moralisch verwerflich.“ Stefanie Siegert, Verbraucherzentrale Sachsen

Immerhin: Der größte Online-Marktplatz ebay hat bereits Konsequenzen gezogen und die Richtlinien für Verkäufer in Deutschland verschärft. Zudem hat ebay in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben viele völlig überteuerte Angebote offline genommen und Händler gesperrt.

Die Corona-Panik nutzen viele Online-Shops aus, um verlockende Angebote zu machen - die hinterher richtig teuer werden. SWR3

„Unser Tipp: Man kann den Anbieter einfach mal in eine Suchmaschine eingeben, um zu sehen, ob andere Käufer negative Erfahrungen mit diesem Shop gemacht haben.“ Oliver Buttler, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Die wichtigsten Tipps:

Zahlen Sie niemals per Vorkasse, wenn Sie den Shop nicht kennen!

Vergleichen Sie Preise im Netz - besonders bei sehr gefragten Produkten. Suchen Sie auch nach Alternativen.

Suchen und prüfen Sie immer das Impressum der Online-Shops, bei denen Sie einkaufen.

So enttarnen Sie Fake-Shops im Netz

Die Verbraucherzentrale meldet, dass es immer mehr Phishing-Mails in Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt. Betrüger versuchen so personenbezogene Daten von Sparkassenkunden zu erbeuten. Dabei wird den Opfern vorgegaukelt, dass Sparkassenfilialen geschlossen seien. Zudem werden die E-Mailempfänger aufgefordert, ihre persönlichen Daten über einen Link anzugeben - angeblich um weiterhin Bankgeschäfte abwickeln zu können.

Geben Sie nie unbedarft personenbezogene Daten oder gar Ihre PIN ein. Getty Images Thinkstock -

Das sollten Sie derzeit besonders beachten

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Mails mit Inhalten zum Corona-Virus erhalten. Öffnen Sie keine Links und überprüfen Sie Adresse des Absenders immer auf Seriosität.

Lassen Sie sich in Mails niemals unter Druck setzen, persönliche Daten preiszugeben oder sofort Geld zu überweisen.

Trick 6: WHO will angeblich Lagebild zu Corona-Pandemie

Derzeit versuchen Betrüger mit einem Schreiben, das angeblich vom Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stammt, an persönliche Daten zu kommen. in der E-Mail werden die Empfänger dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken, um dort Angaben zur Lage der Corona-Pandemie zu machen. Dort sollen die Opfer dann persönliche Daten eingeben.

Die WHO warnt auf ihrer Webseite vor dieser Masche und weist darauf hin, dass sie niemals Menschen nach ihrem Benutzernamen oder Passwort fragt. Auch würde die Gesundheitsorganisation keine E-Mailanhänge versenden, die nicht bestellt worden waren und zudem keine Links zu Seiten außerhalb der WHO verschicken. Empfänger einer solchen, vermeintlich von der WHO stammenden Mail, sollten diese umgehend löschen und auf keinen Fall auf Links oder Anhänge klicken.

Mehr zu aktuellen Tricks der Betrüger im Netz, am Telefon und an der Haustür finden auch Sie auf den Seiten des Landeskriminalamtes Niedersachsen.

Hier finden Sie weitere Tipps der Verbraucherzentrale sowie eine Ansicht, wie die betrügerischen E-Mails aussehen.