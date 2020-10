Geld für positive Produktbewertungen – Wie funktioniert der Handel mit gekauften Fake-Rezensionen im Amazon Marketplace? Und kann man Kundenbewertungen überhaupt noch trauen?

Beim Online-Shopping sind Produktbewertungen anderer Kunden für viele eine wichtige Entscheidungshilfe: Gut jeder zweite, der im Internet etwas bestellen möchte, verlässt sich laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitcom auf Rezensionen anderer Käufer.

Unser Reporter Julian Gräfe hat im Amazon Marketplace Waren im Wert von rund 500 Euro eingekauft und sich den Kaufpreis mit Fake-Bewertungen zurückerstatten lassen. SWR

Falsche Bewertungen einfach kaufen

Für Händler, beispielsweise auf Amazon Marketplace, sind positive Kundenbewertungen also Gold wert. Denn je mehr Bewertungen ein Produkt hat, desto sichtbarer und attraktiver wird das Produkt für interessierte Kunden. Kein Wunder also, dass der Handel mit Fake-Rezensionen blüht. Ganze Agenturen haben sich darauf spezialisiert und verkaufen Amazon-Kundenbewertungen. 100 Bewertungen kosten beispielsweise aktuell bei Goldstar Marketing 1.499 Euro.

Produktvermittlung über WhatsApp

Aber auch Privatpersonen können sich für Fake-Bewertungen bezahlen lassen. Solche Bewertungen sind für Verkäufer sogar besonders vielversprechend. Denn wenn eine Privatperson gegen Geld eine positive Bewertung schreibt, kann niemand direkt erkennen, dass die Rezension im Amazon Marketplace fake ist.

Der Trick funktioniert so: In speziellen Gruppen bei Facebook oder WhatsApp bieten Vermittler Produkte an, die die Gruppenmitglieder über Amazon Marketplace kaufen können. Wenn die Gruppenmitglieder den Produkten dann eine Fünf-Sterne-Bewertung geben, bekommen sie den Kaufpreis über Paypal zurück. Marktcheck-Reporter Julian Gräfe hat es geschafft, in mehrere solcher Gruppen einzutreten. Er hat durch fleißiges Shoppen und Bewerten in wenigen Wochen Waren im Wert von etwa 500 Euro umsonst bekommen. Alles durch fünf-Sterne-Bewertungen und positive Rezensionen.

Wer profitiert vom Geschäft mit den Fake Bewertungen im Amazon Marketplace?

Die Vermittler dieser Deals erhalten von den Händlern eine Provision, die zwischen einem und drei Euro pro Bewertung liegt, wie ein "Amazon-Agent“ verrät. Das kann ein lukratives Geschäftsmodell sein.

Ich mache das nur nebenher und verdiene im Monat ein paar Hundert Euro. Manche machen das professionell. Wenn man fleißig ist kann man mindestens 3.000 bis 4.000 Euro verdienen. Amazon-Agent, anonym

Um die Größenordnung zu verstehen: Reporter Julian hat in dreieinhalb Monaten Recherche-Mitgliedschaft in WhatsApp-Gruppen rund 400.000 Produkte zum Kauf und zur Bewertung auf dem Amazon Marketplace angeboten bekommen.

Geld für Fake-Bewertungen ist Wettbewerbsverzerrung

Natürlich ist die ganze Masche illegal. Sowohl das Anbieten auf Erstattung des Kaufpreises, als auch das Geldverdienen mit Fake-Bewertungen ist illegal. Christian Solmecke, Rechtsanwalt einer Medienkanzlei in Köln sagt: "Die Händler verzerren den Wettbewerb und täuschen den Verbraucher. Es müsste natürlich gekennzeichnet sein, dass das hier eine gekaufte Bewertung ist und deswegen ist das wettbewerbsrechtlich nicht okay, was die Händler hier machen." Auch die Käufer, die die Fake-Bewertungen abgeben, würden sich strafbar machen. Wer Geld mit falschen Bewertungen verdient, muss Schadensersatzforderungen der Konkurrenten fürchten.

Christian Solmecke ist Rechtsanwalt in einer Medienkanzlei. Einige Händler im Marketplace verstoßen gegen das Wettbewerbsrecht. SWR

Amazon profitiert von den Fake Bewertungen

Amazon selbst sagt, man versuche Betrüger ausfindig zu machen. Dazu werde ein spezieller Algorithmus verwendet. Und tatsächlich: nach einer Vielzahl positiver Bewertungen, hat der Algorithmus sie alle offline gestellt. Unser Reporter bekommt folgende Nachricht von Amazon:

Brief von Amazon an Reporter Julian Guten Tag Julian,



Amazon hat einige ungewöhnliche Aktivitäten bei Rezensionen, die von diesem Konto eingereicht wurden, bemerkt. Infolgedessen wurden eine oder mehrere Rezensionen entfernt. Wenn eine Rezension entfernt wird, weil sie nicht den Community-Richtlinien von Amazon entspricht, kann das Konto, das die Rezension beigetragen hat, keine neuen Rezensionen für dasselbe Produkt einreichen.



Warum erhalte ich diese Nachricht?



Kundenrezensionen sollen Kunden ein unvoreingenommenes Urteil bieten und diesen dabei helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Es werden keine Rezensionen veröffentlicht, die als Werbung oder voreingenommen gelten können.



Was bedeutet „ungewöhnliche Aktivität“?



Die Möglichkeit dieses Kontos, Beiträge zu leisten, wurde möglicherweise aus einem oder mehreren der folgenden Gründe entzogen:

-- Elemente Ihres Kontos weisen auf Beziehungen zu Verkäufern, Verlagen oder anderen Rezensenten der Produkte, die Sie bewerten, hin.

-- Rezensionen wurden gegen Entschädigungen, z. B. Geschenkgutscheine für den Kauf des Produkts, Produkterstattungen, Rezensionen gegen Rezensionen sowie kostenlose oder reduzierte Produkte veröffentlicht.

-- Das Konto hat als Gegenleistung für Rezensionen kostenlose oder reduzierte Produkte angefordert.

-- Eine frühere Rezension über dieses Konto wurde entfernt, da sie nicht mit den Amazon-Community-Richtlinien übereinstimmt, wonach Konten nicht mehrere Rezensionen für dasselbe Produkt übermitteln dürfen.



Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unseren Community-Richtlinien (https://www.amazon.de/review-guidelines).



Um uns bezüglich dieser Entscheidung zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an community-help@amazon.de

Der Algorithmus funktioniert also, entdeckt Käufer, die sich für positive Produktbewertungen bezahlen lassen. Allerdings lässt sich der schlaue Algorithmus auch schnell wieder umgehen: Unser Reporter bewertet gerade mal zwei Produkte negativ – schon ist er wieder freigeschaltet.

Und nicht zu vergessen: Der Amazon Marketplace ist ein lukratives Geschäft des Online-Riesen. An jedem Produkt, das hier gekauft wird, verdient Amazon mit.

Kann ich Kundenbewertungen überhaupt noch trauen?

Grundsätzlich lohnt es sich, nicht nur nach den Bewertungen bei Amazon zu gehen, sondern sich auch auf anderen Seiten im Internet umzusehen. Gerade für technische Geräte gibt es häufig professionelle Produktbewertungen, die detailliert auf Vor- und Nachteile eingehen. Auch die Stiftung Warentest ist eine gute Anlaufstelle.

Generell sind Kundenbewertungen bei Amazon mit einem gesunden Maß an Vorsicht zu genießen. Folgende Tipps können helfen: