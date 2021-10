Auf Fahrradwegen wird es gefährlich eng

per Mail teilen

Auf dem Fahrradweg sind jetzt auch E-Roller unterwegs: Wer muss da auf wen Rücksicht nehmen? Und welche Regeln gelten für Radfahrer auf Gehwegen und Zebrastreifen?

Für Fahrradfahrer und E-Scooter gilt, wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer auch, die Straßenverkehrsordnung (StVO). Es gibt viele Regeln und Verkehrsschilder, die den Radverkehr organisieren, doch die Bedeutung vieler Schilder ist Fahrradfahrern, Fußgängern und Autofahrern oftmals unklar.

Fahrradfahrer dürfen rechts überholen

Stehen Autos an einer Ampel oder im Stau, so dürfen Fahrradfahrer rechts an ihnen vorbeifahren. Nicht erlaubt ist es, zwischen zwei stehenden Fahrzeugkolonnen zu fahren oder bei fließendem Verkehr rechts zu überholen. Dann müssten auch Fahrradfahrer auf die linke Spur, wobei sie deutlich schneller unterwegs sein müssen, als der Verkehr auf der rechten Spur.

E-Scooter im Straßenverkehr erlaubt

Sogenannte E-Scooter sind durch die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung im Straßenverkehr seit 15. Juni 2019 erlaubt. Doch für die Tretroller mit Elektroantrieb gelten strenge Vorgaben. So müssen sie auf Fahrradwegen oder auf der Straße fahren, dürfen also nicht auf Gehwegen verkehren. Daneben müssen die E-Scooter zugelassen sein. Mit der Zulassung geht einher, dass die Zweiräder über Licht, Reflektoren, zwei Bremsen, eine Lenk- oder Haltestange sowie eine bauliche Maximalgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde verfügen. Der Motor darf nicht mehr als 500 Watt (1.400 bei selbstbalancierenden Fahrzeugen) stark sein.

Die Fahrer von E-Scootern müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer: Für unter 21jährige und während der Probezeit gilt 0,0 Promille, danach dürfen Fahrer maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut haben. Eine Helmpflicht besteht nicht.

Welche E-Scooter vom Kraftfahrbundesamt (KBA) zugelassen worden sind, können Sie auf der Webseite des KBA einsehen. Auf der Webseite des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur finden sich weitere Informationen zu E-Scootern und anderen Elektrokleinstfahrzeugen wie Airwheels und Hoverboards.

Hoverboards, Airwheels und Co. sind noch nicht zugelassen

Andere Elektrokleinstfahrzeuge ohne Lenker wie beispielsweise Hoverboards oder Airwheels sind bisher noch nicht erlaubt. Wer mit ihnen im öffentlichen Raum fährt, riskiert empfindliche Strafen, da es sich um das Führen eines Fahrzeugs ohne Betriebserlaubnis handelt. Dies ist rechtlich gesehen eine Straftat. Bei Jugendlichen kann dies etwa dazu führen, dass sie ihren PKW-Führerschein erst später machen dürfen.