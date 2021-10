Wissen was Facebook über mich weiß

So finden Sie die Daten

Die neue Funktion "Aktivitäten außerhalb von Facebook" ist im Facebook-Profil über den Reiter "Einstellungen" zu finden - oder über die Auswahl "Privatsphäre auf einen Blick". Unter dem Punkt "Deine Facebook-Informationen" können dann "Aktivitäten außerhalb von Facebook" ausgewählt werden. Ein Klick auf die in der Übersicht angezeigten Apps und Internetseiten zeigt dann an, wie viele es sind. Zum Entkoppeln oder Trennen der Informationen vom eigenen Profil führt ein Klick auf "Verlauf entfernen" oder für die Zukunft unter "Weitere Optionen" ein Klick auf "Künftige Aktivitäten verwalten". In den Optionen findet sich auch der Link zum Download der Daten "Deine Informationen herunterladen".