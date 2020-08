Einfach herrlich, wenn man sich bei der Hitze eine Kugel Eis am Eiswägelchen, an der Eistheke oder im Café holen kann. Wie man Qualität beim Eis erkennt und wovon der Preis abhängt.

Die beliebtesten Sorten beim Eis sind immer noch die Klassiker: Vanille, gefolgt von Schoko und Stracciatella.

„Hausgemacht“ oder „Selbstgemacht“ ist kein Qualitätsmerkmal

Erfahrenen Eisfans an der Eistheke ist klar, gutes Eis braucht gute Zutaten. „Sahne, frische Eier und eben keine Fertigprodukte.“ Die frischen Zutaten sind das Geheimnis jedes guten Eises. Aber Achtung: Die Schilder „Hausgemacht“ oder „Selbstgemacht“ sagen gar nichts aus.

„Also auch jemand, der einfach nur eine Mischung zusammenrührt, kann sich bereits als Handwerker bezeichnen“, erklärt Sebastian Kern, der das Eis-Handwerk in Italien gelernt hat und seit einem Jahr die Eiswerkstatt Stuttgart-Degerloch betreibt. Fertigmischungen gehen bei ihm nicht über die Theke. Die frische Milch kommt vom Bauern neben an, das Obst aus der Region. „Zum Beispiel Obst - es muss halt alles geschnippelt, geschält, gewaschen werden. Wir verwenden keine Geschmacksstoffe, sondern wirklich das reine Obst, mit einem hohen Anteil im Eis.“

Der Preis für eine Kugel Eis hängt auch von der Lage des Eiscafés ab

Und was sind die Schleckermäuler bereit, für eine Kugel Eis auszugeben? Dieses Jahr sind das pro Kugel zwischen einem und zwei Euro, sagen Genießer in Stuttgart. „Zwei Euro, da wird es schon irgendwie unseriös. Das sind dann Preise, weil die Mieten einfach hoch sind. Aber es hat nichts mehr mit dem Eis selber zu tun.“

Die 80-Gramm-Portion in der Eiswerkstatt kostet 1,50 Euro. Wie so oft, hat auch beim Eis Qualität ihren Preis. Bei Vana-Eis in der Nähe der Stuttgarter Innenstadt sind die Eispreise ob der Lage höher und gestaffelt, erklärt Verkäuferin Juli. „Wir haben normale Sorten für 1,60 – Schoko, Vanille, Mango, alles, was einfach ist. Alles, was ein bisschen teurer in der Herstellung ist, Pistazie, Haselnuss, sowas, kostet 1,90 Euro.“

Die Größe der Eiskugel nicht außer Acht lassen

Auch bei Vana-Eis setzt man auf Frische, der Preis hängt vom Gewicht der Kugel ab. Das variiert von Eisdiele zu Eisdiele zwischen 50 und 80 Gramm. Große Kugeln für einen Euro sind also wahrscheinlich Fertigmischungen mit künstlichen Aromen.

Wie sich Fertigmischungen und hochwertige Eisprodukte unterscheiden

Ein Indiz für eine gute Eisdiele ist deren Kreativität, erklärt Eis-Fachmann Sebastian Kern. „Ich glaube, ein guter Indikator ist, wenn die Eisdiele sehr kreativ ist in ihren Sorten und auch viel durchwechselt. Das spricht dafür, dass die was von ihrem Handwerk verstehen und sich ständig neue Sachen überlegen.“

Bei ihm gibt es deshalb auch mal Walnuss-Feige oder Ricotta-Aprikose und nicht nur Schoko und Vanille. Apropos Vanille - dazu hat der Eis-Experte auch noch einen Tipp: „Wenn ich im Vanilleeis keine schwarzen Pünktchen sehe, dann weiß ich, das ist künstliches Aroma.“ Hohe Eis-Türme deuten auf Zusatzstoffe hin, die den Berg in Form halten. Bei knalligen Farben könnte sein, es wurde mit Farbstoffen nachgeholfen.

Wir merken uns also: Ein wirklich selbstgemachtes Eis mit guten Zutaten kostet. Aber manchmal zahlt man auch mehr, wenn das Ambiente stimmt. Denn Sommer, Sonne und ein Wohlfühl-Platz gehören auch zum Eisgenuss dazu.