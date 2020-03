Weltweit werden am Samstag für eine Stunde die Lichter an Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt?

Die WWF-Aktion findet bereits zum 14. Mal statt. Nicht nur Städte und Gemeinde sind aufgerufen sich an der "Earth Hour" zu beteiligten, auch in privaten Haushalten soll das Licht ausgeschaltet werden. Die Teilnehmer wollen damit auf den Klimaschutz und auf Ressourcenverschwendung hinweisen. Die Umweltstiftung empfiehlt eine virtuelle Teilnahme, um Ausgehbeschränkungen zu respektieren.

"Begehen Sie die Earth Hour im digitalen Raum und posten Sie darüber unter dem Hashtag #EarthHour in den sozialen Netzwerken." Umweltstiftung: World Wide Fund For Nature (WWF)

Im Südwesten beteiligen sich unter anderem die Schlösser in Heidelberg, Schwetzingen, Ludwigsburg und Mannheim, die Rathäuser in Offenbach, Bühl, Ettlingen und Pforzheim, das Theater in Baden-Baden, die Herrenberger Stiftskirche, das Ulmer Münster und zahlreiche andere Gotteshäuser an der Aktion. Auch am Wasserturm und dem Planetarium in Mannheim, an der Imperia im Konstanzer Hafen und in anderen Kommunen mit ihren Kursälen, Brunnen und Türmen sollen für eine Stunde die Lichter ausgehen.

Dauer 1:06 min Contra: SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek ist gegen die "Earth Hour" Die Earth hour gehört abgesagt! Denn gerade jetzt sollten Bauwerke und Wahrzeichen, die uns Stabilität signalisieren, nicht auch noch in der Dunkelheit versinken.

Contra: Symbolisch wichtige Bauwerke dürfen jetzt nicht dunkel werden

SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoscheck meint, Bauwerke wie die Porta Nigra in Trier, das Ulmer Münster oder das Schloss in Heidelberg stehen seit Jahrhunderten: "Sie haben Kriege überstanden, Naturkatastrophen und auch Seuchen und Epidemien. Gerade das macht sie so wertvoll in diesen Tagen. Sie sind ein Zeichen für Stabilität. Und dafür, dass das Leben weitergehen wird. Dass nach schlechten auch wieder gute Zeiten kommen.

Durch die Coronakrise sparen wir schon ziemlich viel Strom

Deshalb finde ich es so fatal, ausgerechnet solchen Bauwerken jetzt das Licht auszuschalten, und sei es nur für eine Stunde. Es ist doch gerade dunkel genug, und zwar wortwörtlich: Kneipen und Restaurants, Geschäften, Theatern, Kinos, Feiern und Festen – allem, was sonst Licht in unsere Städte und unser Leben bringt, ist doch schon der Stecker gezogen. Was im Übrigen schon ziemlich viel Strom spart.

Wahrzeichen sollten jetzt besonders hell leuchten

Und deshalb finde ich: Die "Earth Hour" gehört abgesagt! Denn gerade jetzt sollten Bauwerke und Wahrzeichen, die uns Stabilität signalisieren, während die Welt um uns herum Kopf steht, nicht auch noch in der Dunkelheit versinken. Sondern im Gegenteil: ganz besonders hell leuchten!"

Dauer 1:11 min Pro: SWR-Umweltredakteur Werner Ecker ist für die "Earth Hour" Die Klimakrise ist nicht erledigt, nur weil das Virus für einen vorübergehenden Schein-Erfolg beim Umwelt- und Klimaschutz sorgt. Da wäre es gerade jetzt kein gutes Zeichen, mal eben die Earth Hour abzusagen. Gerade jetzt muss sie stattfinden.

Pro: Das Virus sorgt nur für einen Schein-Erfolg beim Klima

SWR-Umweltredakteur Werner Eckert sagt dagegen: "Die Coronakrise ist schlimm, aber hoffentlich auch in absehbarer Zeit überwunden: Diese Hoffnung haben wir wohl alle. Und dann? Dann kommen wir zurück zu all jenen Problemen, die jetzt gerade mal liegenbleiben – aus ganz nachvollziehbaren Gründen.

Gerade jetzt muss die "Earth Hour" stattfinden

Aber die Klimakrise ist nicht erledigt, nur weil das Virus für einen vorübergehenden Schein-Erfolg beim Umwelt- und Klimaschutz sorgt. Da wäre es gerade jetzt kein gutes Zeichen, mal eben die "Earth Hour" abzusagen. Gerade jetzt muss sie stattfinden.

Klug und besonnen gegen das Virus und für das Klima zusammenhalten

Als Mahnung an unsere Politiker, dass sie bei den Hilfspakete — die ganz sicher richtig sind — dass wir da auch Klima und Umwelt im Blick haben. Und als Mahnung für uns Alle, dass wir beim klimagerechten Umbau unserer Wirtschaft genauso klug und besonnen zusammenhalten sollten, wie jetzt angesichts der Bedrohung unserer Gesundheit durch das Virus. Wenn da dem einen oder anderen ein Licht aufgeht, dann finde ich eine Stunde Dunkelheit in der Stadt verschmerzbar.