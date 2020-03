Bei der jährlichen Aktion „Earth Hour“ – der Stunde der Erde – verdunkeln viele Städte ihre Wahrzeichen. Licht aus für das Klima, aber was bringt das?

Die „Earth-Hour“-Aktion begann vor zwölf Jahren in Australien. dpa Bildfunk picture alliance / Matthias Balk/dpa

Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gehen an vielen Wahrzeichen in den Städten für eine Stunde die Lichter aus.

In Mainz werden neben dem Dom auch an etwa 40 weiteren öffentlichen Gebäuden die Lichter ausgeschaltet. In Stuttgart werden das Alte Schloss, das Rathaus und andere bekannte Bauwerke im Dunklen stehen. Überall im Südwesten wird an vielen Kirchen der Strom abgeschaltet – unter anderem in Kaiserslautern, Alzey, Simmern und Baden-Baden. Außerdem beteiligen sich auch Firmen und kleinere Gemeinden an der "Earth Hour". Viele Veranstaltungen stehen auf der Webseite der Stiftung World Wide Fund For Nature (WWF).

Aber hilft diese Stunde wirklich der Umwelt – oder ist sie nur ein Werbegag?

Dazu gehen die Meinungen auseinander: Kritiker halten die „Earth Hour“ für eine überflüssige Aktion. Sie meinen, Klimaschutz sei eine Daueraufgabe und kein Event. Befürworter halten dagegen, dass diese Aktion sehr gut die Aufmerksamkeit auf ein existenzielles Problem lenke. Dadurch würden weltweit Menschen aus verschiedenen Städten mit unterschiedlichen Umweltproblemen zusammen protestieren.

Meinungen aus der SWR-Umweltredaktion von Sabine Schütze und Dominik Bartoschek:

Aufmerksamkeit und weniger Schadstoffe

Die „Stunde der Erde“ fand vor zwölf Jahren das erste Mal im australischen Sydney statt, als die Lichter des weltberühmten Opernhauses und der Hafenbrücke erloschen. Weil diese Aktion für viel Aufmerksamkeit gesorgt und den CO2-Ausstoß in der Stadt wie geplant gesenkt hat, findet die „Earth Hour“ seither jährlich statt. Tausende Städte und Millionen Menschen fordern damit mehr Klimaschutz.