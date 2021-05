per Mail teilen

Geimpfte Menschen sollen bald Grundrechte zurückbekommen, genauso wie Genesene und negativ Getestete. So könnte ein digitaler Corona-Impfnachweis funktionieren.

Die Bezeichnung "digitaler Impfpass" greift eigentlich zu kurz: Denn der geplante Nachweis soll neben Corona-Impfungen voraussichtlich auch überstandene Corona-Erkrankungen und negative Corona-Tests bestätigen können.

So funktioniert der digitale Corona-Impfausweis

Der Pass soll ähnlich funktionieren wie das Vorzeigen eines digitalen Tickets in der Bahn oder bei einem Konzert über einen QR-Code auf dem Handy. Dieser Code wird dann zum Beispiel beim Reisen an der Grenze oder auch beim Kino- oder Frisör-Besuch beim Einlass gescannt, die Technik überprüft den Code und wenn er gültig ist, wird der oder die Vorzeigende eingelassen.

Funktion soll in Corona-Warn-App und weitere Apps integriert werden

Der Impfnachweis kann zum Beispiel über die offizielle Corona-Warn-App angezeigt werden. Die Funktion soll in einem der nächsten Updates automatisch integriert werden. Aber auch andere Apps sollen dafür freigeschaltet werden. Welche genau, das ist noch nicht bekannt.

Auch Menschen komplett ohne Smartphone sollen den Nachweis nutzen können, zum Beispiel ausgedruckt auf Papier. Trotzdem soll der Impfnachweis fälschungssicher sein. Das heißt, bei der Überprüfung an der Kino-Kasse könnte es deswegen zum Beispiel nötig werden, zusätzlich einen Personalausweis vorzulegen.

Startzeitpunkt für digitalen Impfausweis spätestens Ende Juni

Wann der Corona-Impfnachweis offiziell an den Start geht, ist noch nicht hundertprozentig klar. Ende Juni wird als spätester Zeitpunkt angegeben, einige Politiker gehen bereits von Ende Mai aus.

Bis dahin muss unter anderem noch geklärt werden, wie die Menschen, die bereits jetzt vollständig geimpft sind, sich nachträglich für den digitalen Nachweis freischalten lassen können. Und zwar so, dass zum Beispiel gefälschte Papier-Impfpässe, die jetzt schon im Umlauf sind, nicht am Ende auch in der App landen.