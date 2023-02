So wichtig ist die Nord Stream-Gaspipeline

per Mail teilen

Die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 ist vorerst gestoppt. Kommt das endgültige Aus, betrifft das auch die BASF-Tochter Wintershall Dea, die ihre Investitionen abschreiben könnte.

Der Chemiekonzern BASF mit Stammsitz in Ludwigshafen ist selbst kein Geldgeber von Nord Stream 2. Aber die Tochtergesellschaft Wintershall Dea und vier weitere Energieunternehmen haben in die Nord Stream 2-Pipeline investiert. Bei Wintershall Dea waren das 730 Millionen Euro.

Nord Stream 2 und die Auswirkungen auf das Geschäft der BASF

Der BASF gehören knapp 73 Prozent von Wintershall Dea. Gewinne und Verluste dieser Tochterfirma fließen am Ende auch in die Bilanz der BASF ein. Die BASF will das Geschäft mit Öl und Gas eigentlich loswerden. Das wäre mit einem Börsengang von Wintershall Dea möglich. Der ist schon seit Jahren geplant, hat sich immer wieder verzögert und sollte eigentlich dieses Jahr über die Bühne gehen. Sollte Nord Stream 2 komplett gekippt werden, dürfte das allerdings wohl erstmal vom Tisch sein. Das bedeutet für BASF, sie kann daraus vorerst kein Milliardengeschäft machen. Milliarden, die sicher zumindest langfristig eingeplant waren.

Wenn Nord Stream 2 endgültig gestoppt wird

Das würde für Wintershall Dea und auch für die anderen Projektpartner wohl bedeuten, dass sie ihre Investitionen abschreiben müssten. Ein Energieexperte sagte im Gespräch mit dem SWR, er gehe davon aus, dass das zwar sehr ärgerlich für die Investoren wäre, es würde aber wohl keiner von ihnen deswegen bankrottgehen.

Sollte Nord Stream 2 tatsächlich komplett eingestellt werden, kann sich die EU jedenfalls darauf einstellen, dass die Investoren Entschädigungen fordern werden.

So war es auch in Deutschland beim Atomausstieg passiert. Der Staat, und damit die Steuerzahler, musste Milliardenentschädigungen zahlen.

Wintershall Dea geht bei einer Verhinderung der Gaspipeline Nord Stream 2 von einer Entschädigung für die Projektgesellschaft aus. Zurzeit sei kein belastbares Szenario denkbar, in dem es zu politischer Intervention ohne Entschädigung käme, heißt es in dem am 24.2.2022 veröffentlichten Geschäftsbericht des Unternehmens. Auch wenn das bisher noch nicht abgeschlossene Zertifizierungsverfahren die Inbetriebnahme verzögere, rechne Wintershall Dea damit, dass die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Finanzinvestoren erfüllt werden.

Was ist mit Nord Stream 1?

Nord Stream 1 ist, wie Nord Stream 2, eine Ostsee-Pipeline mit Doppelröhre. Ende 2011 ist der erste Strang, Ende 2012 der zweite Strang von Nord Stream 1 in Betrieb gegangen. Beteiligte Unternehmen sind unter anderem Gazprom, der russische Energiekonzern, auf deutscher Seite E.ON und die BASF-Tochter Wintershall Dea. Wie bei Gaspipelines üblich, wurde die Kapazität nach und nach hochgefahren. Erst seit 2018 ist die Pipeline voll ausgelastet.

Im vergangenen Jahr sind knapp 60 Milliarden Kubikmeter Gas durch Nord Stream 1 transportiert worden. Das ist mengenmäßig etwas mehr als zwei Drittel des gesamten deutschen Jahresverbrauchs.

Auch ohne Nord Stream 2 ist unsere Gasversorgung gesichert

Der entscheidende Unterschied ist, bei Nord Stream 2 sprechen wir über die Zukunft und über zusätzliche, schnellere oder größere Gaslieferungen in den kommenden Jahren. Wenn diese Pipeline doch nicht in Betrieb genommen wird, dann geht uns nicht das Gas aus. Einige Energieexperten und -expertinnen sagen sogar, rein mengenmäßig bräuchten wir die zweite Pipeline gar nicht.

Anders ist das bei Nord Stream 1. Denn hier geht es um bestehende Lieferungen. Deutschland bezieht etwas mehr als die Hälfte seines Gases aus Russland. Wenn die jetzige Hauptpipeline wegfiele, könnte der Verlust wohl nicht kompensiert werden. So viel mehr Gas könnten wir kurzfristig von anderen Exporteuren wie Norwegen - einem Land, das hier ebenfalls besonders wichtig für Deutschland ist - nicht beziehen.