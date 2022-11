Die Ökochecker klären auf: nachhaltig oder Greenwashing?

Die Ökochecker wollen dabei helfen, aufgeklärte Entscheidungen für ein nachhaltiges Leben zu treffen. Die Reihe läuft auf Instagram, YouTube und in der ARD Mediathek.

Fleisch ist ein Klimakiller, doch vegetarische Produkte aus Soja sollen noch schlimmer sein. Kunststofftanne oder Nadelbaum zu Weihnachten? Plastik-, Papiertüte oder Jutebeutel? Bei solchen Entscheidungen bleibt oft das Gefühl, man könne es doch nur falsch machen. Katharina Röben und Tobias Koch checken Mythen und Halbwissen, recherchieren Studien und prüfen Fakten, sprechen mit Expert*innen und geben Antworten auf die großen und kleinen Fragen des alltäglichen Konsums. Das neue Verbraucherformat "Ökochecker" ist seit August 2020 auf Instagram, bei YouTube und in der ARD Mediathek zu sehen.

Jeden Donnerstag neue Videos auf Youtube und in der ARD Mediathek

Jeden Donnerstagnachmittag wird ein neues Video von den Ökocheckern auf YouTube und in der ARD Mediathek veröffentlicht. Die ersten Videos beschäftigten sich mit den Fragen, wie sich Streaming auf das Klima auswirkt, was Bio-Baumwolle bringt und ob Mehrwegbecher tatsächlich immer besser als Einwegbecher sind.

Weiterer Content in Stories und Feed auf Instagram

Alle Videos auf YouTube werden täglich mit neuem Content und neuen Aspekten auf Instagram in Feed und Stories beleuchtet, inhaltlich ergänzt und mit den Nutzer*innen diskutiert.

Hi, ich bin Tobi!

BWL-Studium und Nachhaltigkeit. Auf den ersten Blick passt das so gut zusammen wie die Worte „Ludwigshafen“ und „schön hier“. Trotzdem habe ich mich damals gegen „Finanzwissenschaft“ und für „Umweltmanagement & nachhaltige Unternehmensführung“ entschieden. Und siehe da: Mittlerweile wurde sogar ein Job draus. Mama, du darfst bitte jetzt ein wenig stolz sein. Aber mal ohne Spaß: Mir wurde schon nach der ersten Vorlesung klar „Scheiße, da läuft was schief“. Egal ob Mode, Essen oder Verkehr. Zweite Erkenntnis: Es ist unfassbar kompliziert. Darum freue ich mich auf die Ökochecker. Ich will für euch und mit euch rausfinden, was WIR tun können (oder vielleicht auch nicht?), um die Umwelt und das Klima zu schonen.

Hi, ich bin Katharina, Journalistin und Moderatorin

Soweit fällt mir diese Caption leicht. Schwieriger wird’s bei der Frage, was mir Nachhaltigkeit bedeutet. Ich habe den Eindruck: Viele haben das vage Gefühl, etwas tun zu müssen. Ich auch! Aber der Begriff Nachhaltigkeit ist schwer greifbar, vor allem, wenn überall damit geworben wird und vieles plötzlich ein grünes Image bekommt. Und wer hat schon Lust, am Wochenende hunderte Seiten Studien durchzuarbeiten, um Klarheit zu kriegen?!

Themen rund um Klima und Umwelt beschäftigen mich schon länger, beruflich und privat. Ich würde aber nie behaupten, dass ich das perfekte Beispiel bin. Auch wenn ich mittlerweile ein bisschen mehr darauf achte: Statt mit dem Auto fahre ich mit der Bahn oder dem Rad, versuche, wenig Fleisch zu essen und rege mich regelmäßig im Supermarkt darüber auf, warum alles in Plastik eingepackt sein muss.

Und bei der Mülltrennung reiß ich mittlerweile auch stolz das Plastikfenster aus den Briefumschlägen. Oder ich ertappe mich nach dem Buchen eines Fluges dabei, dass ich später im Gespräch anfange, mich dafür zu rechtfertigen. Kennt ihr das auch?

Ich freu mich darauf, hier ein paar Themen genauer zu recherchieren und gemeinsam vielleicht ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen, was wirklich etwas bringt!