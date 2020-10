„Spätestens seit „Fridays for future“ ist es auch in den Medien präsent und somit nutzen Hersteller dieses aktuelle Thema auch für Marketingzwecke, um eben ihre Produkte zu verkaufen. Aber das Problem ist, dass die Begriffe wie „klimaneutral“, „klimafreundlich“ oder „CO2-neutral“ gar nicht geschützt sind. Das heisst, es gibt keine einheitliche Grundlage, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, was da für Anforderungen gelten, wer da auch was kontrolliert und insofern ist das für Verbraucher nicht aussagekräftig uns auch nicht verlässlich.“

Sabine Holzäpfel, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg