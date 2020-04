Eine Woche Internetportal: Das Land hilft

Anmod: Seit einer Woche ist das online-Portal „Das Land hilft“ freigeschaltet, wo Landwirte und Firmen nach Helfern suchen können und Helfer wiederum ihre Dienste anbieten können. Inzwischen sind mehr als 40tausend Inserate geschaltet. Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion zieht eine erste Bilanz: Noch während ich mich auf dem online-Portal „Das Land hilft“ umgucke, kommen neue Inserate dazu. Landwirte suchen Spargelstecher, Gartenbauer brauchen Aushilfen mit Führerschein und ganz viele Helfer bieten ihre Dienste an. Es gibt deutlich mehr Hilfsangebote als suchende Landwirte oder Firmen. In meinem Umkreis von 20 km etwa, suchen nur neun Landwirte jemanden für die Feldarbeit. Dem stehen mehrere hundert Angebote gegenüber, viele von Studenten, die nur im April Zeit haben. Doch derzeit gibt es auf dem Feld und im Weinberg noch nicht viel zu tun. Außerdem fürchten etliche Landwirte, dass die Helfer schnell wieder wegbleiben, weil ihnen die körperliche Arbeit zu anstrengend ist. Stefan Appel hat es trotzdem mal versucht, im Internetportal „Das Land hilft“ inseriert; - und bereits etliche Anrufe gegkriegt. Er erzählt, dass darunter eine Arbeitslose aus Berlin war, die mit einer eigenen Unterkunft rechnete und ein Afrikaner aus Passau, der nicht wusste, dass Spargel unten am Boden gestochen wird. Glücklicherweise gab es auch ernstzunehmende Anfragen aus der Umgebung. Der 42 jährige Spargel- und Obstbauer ist optimistisch, will in drei Wochen loslegen und hofft, dass seine neuen Helfer das Spargelstechen dann zügig lernen. Um möglichen Helfern die Angst vor der ungewohnten Arbeit zu nehmen, gibt es inzwischen auch erste Videos auf dem online-Portal von „Das Land hilft“. Eins zeigt in zwei Minuten, wie Spargel richtig gestochen wird. Stefan Appel denkt, dass er etwa eine Stunde braucht, um seine Helfer dafür fit zu machen. Und er rät potenziellen Arbeitskräften, die Landwirte direkt anzurufen. Doch dafür müssten mehr Firmen und Betriebe im Portal inserieren und den neuen Weg einfach mal ausprobieren.