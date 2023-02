Das macht Butter gerade so günstig

Deutsche Markenbutter kostet im Moment vielerorts weniger als zwei Euro - und das in Zeiten von hoher Inflation. Was macht Butter plötzlich so günstig?

Wer Mitte der Woche Butter im Supermarkt eingekauft hat, konnte sich über günstige Preise freuen. Der günstige Butterpreis liegt am Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage: Weil der Preis für Milch im vergangenen Jahr lange hoch war, haben die Landwirte verstärkt Milch produziert. Somit stieg das Angebot an Milch. Bei den teuren Preisen verzichteten viele Verbraucher auf die Butter, die zu großen Teilen aus Milch besteht. Bei Aldi, Norma & Co. Butterpreise fallen deutlich Butter ist bei vielen deutschen Handelsketten seit heute wieder billiger. Neben den Discountern Aldi und Norma senkte auch Kaufland die Preise. Grund dafür sind gesunkene Rohwaren… Die Lockdowns in China haben zudem die weltweiten Milchexporte gedrosselt. So kommt es derzeit zu einem leichten Überangebot an deutscher Milch in Deutschland, das auf eine geringere Nachfrage trifft. Hohes Angebot und geringe Nachfrage bedeutet dann, dass der Preis für Verbraucher sinkt. Die Supermärkte und Händler können somit die momentan günstigeren Preise einfach an die Verbraucher weitergeben. Bleiben Milch und Butter auch weiterhin so günstig? Trend-Indikatoren für den Milchpreis zeigen nach unten, das meldet das Institut für Ernährungswirtschaft in Kiel. Das spricht dafür, dass der Butterpreis erst einmal so bleibt. Für Verbraucher mag das erfreulich sein - die Landwirte kommen dadurch allerdings unter Preisdruck. Der gesunkene Butterpreis hängt auch mit dem Rhythmus der Preisverhandlungen in der Milchbranche zusammen. Ende Januar sind die bisher gültigen Verträge zwischen den Molkereien und den Händlern ausgelaufen. Das Überangebot an Milch sorgt für einen niedrigen Börsenpreis. Deshalb können Händler wie Aldi oder Kaufland günstigere Preise im Einkauf erzielen. Einige Lebensmittelpreise sinken inzwischen wieder Der Bundesverband der Ernährungsindustrie sagt, dass die Lebensmittelbranche nach wie vor wegen der gestiegenen Rohstoff- und Betriebsstoffpreise unter Druck steht. Das wird sie in ihrer Kalkulation auch weiter berücksichtigen müssen. Beim Blick auf den Weltmarkt sinken beispielsweise die Preise für Rohkaffee seit ein paar Monaten wieder, sagt zum Beispiel Bernd Biehl, Chefredakteur der Lebensmittelzeitung. Das Preisniveau aus vergangenen Zeiten erwartet er zwar nicht, es könnte sich aber zumindest auf dem jetztigen Niveau stabilisieren und nicht noch weitersteigen. Auch die Weizen- und Sonnenblumenölpreise zeigen im Moment auch wieder etwas nach unten.