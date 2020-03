Noch immer sitzen viele Urlauber in ihren Urlaubsländern fest. Wann sie nach Hause können, ist völlig ungewiss. In Nordzypern sind es rund 30 Menschen, die nach einem zweifelhaften Test auf das Coronavirus in Quarantäne gesteckt wurden, in Marokko warten hunderte Touristen auf eine Fähre nach Europa. mehr...