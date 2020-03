Corona verändert alles. Aber trotz Krisenstimmung: Die meisten müssen weiter arbeiten - oft anders als vorher. Hier erzählen Menschen, wie das Virus ihren Job prägt.

Lehrer, die via Skype von zu Hause aus unterrichten, Pfarrerinnen, die in leeren Kirchen Gottesdienst halten, Restaurantbesitzer ohne Gäste, Handwerker, denen reihenweise Aufträge wegbrechen, Supermarkt-Angestellte, die kaum mit dem Regale auffüllen nachkommen, IT-Fachleute, Sachbearbeiter, Bankangestellte, Professoren, die von zu Hause aus arbeiten: Vieles, was in der Arbeitswelt vor Corona noch undenkbar erschien, ist mittlerweile Realität. Manches läuft gut, an manchen Stellen hakt es noch – und für viele geht es um die Existenz: Sie verlieren täglich Einnahmen, wissen nicht, ob es ihren Betrieb nach der Krise noch geben wird. In den Corona-Chroniken berichten sie von ihren Erfahrungen.

Der Pädagoge leitet im Moment eine Schule ohne Schüler. Sogar die Stabheuschrecken sind mittlerweile von der Biologielehrerin aus der Schule geholt worden. Bäuerle hält mit Sekretärin und Hausmeister die Stellung. Wie Ferien ist das für ihn aber nicht, denn er versorgt seine Schülerinnen und Schüler – wie alle Lehrer im Land – regelmäßig mit Unterrichtsstoff. Dabei greift er auch auf digitale Technologien zu. Allerdings funktionieren die nicht immer reibungslos - die Server sind heillos überlastet. Rächt sich jetzt, dass Deutschland beim digitalen Lehren hinterherhinkt? Wie fühlt sich ein Schulleiter im stillen Schulhaus? Und was sollen Eltern tun, die ihre Kinder im Moment daheim betreuen? Darüber sprechen wir im Podcast.

Tipps von Frank Bäuerle für Eltern:

Entspannt bleiben

Tage daheim strukturieren: Feste Zeiten für Lernen und feste Zeiten für Pausen festlegen

Niemand muss zu Hause einen kompletten Schultag durchziehen: 8 Stunden Home-Schooling sind nicht sinnvoll und nicht nötig

Es geht nicht darum, Neues zu erarbeiten, sondern bereits Gelerntes zu wiederholen

Wer Inhalte nicht versteht: Keine Panik! Nach den Osterferien bekommt jede und jeder die Chance, sich Dinge nochmal direkt vom Lehrer/von der Lehrerin erklären zu lassen.

Sie muss im Moment vor allem eines machen: Leute beruhigen: Denn die Menschen, die ihre Pflegekräfte versorgen, gehören alle zur Risikogruppe, für sie wäre eine Ansteckung mit dem Corona-Virus besonders gefährlich. Manche haben Einsätze der Sozialstation deshalb abgesagt. Angehörige wissen oft nicht, wie sich richtig verhalten und die Pflegebedürftigen schützen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialstation wissen nicht, was wegen des Virus noch auf sie zukommt und die Situation im Moment nur die Ruhe vor dem Sturm ist. In all dem muss Tirandazi einen kühlen Kopf bewahren. Wie gelingt das? Welche Maßnahmen muss die Einrichtungsleiterin jetzt treffen? Hat sie ausreichend Mundschutz für ihr Personal? Und was, wenn in Deutschland eine Ausgangssperre droht? Kann die Sozialstation dann noch Hausbesuche anbieten?

Tipps von Jessika Tirandazi für pflegende Angehörige:

Kontakt außerhalb der Wohnung meiden, Distanz halten. So ist die Gefahr sich selbst und dann auch kranke und ältere Mitbewohner anzustecken, am geringsten

Hygieneregeln beachten, zum Beispiel häufig Hände waschen

Husten- und Niesetikette ernst nehmen

Bei Erkältungssymptomen sollten Angehörige den Menschen beauftragen, den älteren oder kranken Menschen zu versorgen.

Das Corona-Virus stellt unser ganzes Leben auf den Kopf, privat wie auch beruflich. Das trifft alle möglichen Branchen – auch die Kirchen. Denn weil sich die Menschen nicht mehr treffen sollen, müssen sie Gottesdienste absagen, Hochzeiten und Taufen verschieben. Und trotzdem sollen sie für Ihre Gemeindemitglieder da sein. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser hat sich erklären lassen, wie Seelsorge auf Abstand funktioniert.

Tipps von Sabine Schwenk-Vilov für innere Ruhe in der Krise:

Trotz Krisenstimmung im menschlichen Kontakt bleiben

Das Beste aus der Situation machen

Kraft, Liebe und Besonnenheit behalten

Den Shutdowns als Neuanfang nutzen

Zu Hause arbeiten, statt ins Büro fahren: Home Office ist momentan das Gebot der Stunde – zumindest, wenn es irgendwie möglich ist. Denn je weniger Kontakt die Menschen untereinander haben, desto besser schützen sie sich davor, sich und andere mit dem neuartigen Corona-Virus zu infizieren. Außerdem können Sie so auch ihre Kinder betreuen, die nicht mehr in die Kitas und Schulen gehen können. Eine Firma in der Westpfalz, die Heimarbeitsplätze einrichtet, hat jetzt besonders viele Anfragen deswegen. Das läuft es mal mehr, mal weniger reibungslos. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser hat mit dem Firmengründer, Helge Stolz, gesprochen.

Tipps von Helge Stolz für Unternehmen:

Genug Zeit für die Einrichtung der Technik nehmen

Mitarbeitern genug Möglichkeiten geben, die neuen Abläufe kennenzulernen

Nicht zu schnell zu viel erwarten

Die Regale im Dorfladen sind gut gefüllt. Sogar Klopapier gibt es noch. Alles da, obwohl der Ansturm auf in den letzten Tagen gewaltig war, sogar aus den Nachbarorten kamen Menschen zum Einkaufen. Trotzdem: Dass Lebensmittel knapp werden, fürchtet Kuder nicht. Aber wie sieht es in den nächsten Wochen aus? Was passiert, wenn auch in Deutschland eine Ausgangssperre verhängt wird? Wie können Kundinnen und Kunden dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden in den Läden gut und sicher arbeiten können? Darüber sprechen wir im podcast.

Tipps von Valerie Kuder für den Einkauf in der Krise:

Nutzen Sie Packstationen / Lieferservice / Nachbarschaftshilfe. Es muss auch nicht jeder Haushalt immer einzeln einkaufen gehen.

Nicht Hamstern! Das schadet uns im Verkauf.

Denken Sie auch nach der Krise noch an die regionalen Nahversorger und die kleinen Einzelhändler.

Seien Sie kreativ, in allen Bereichen. Eventuell können Sie Ihre Nachbarn oder den Laden um die Ecke unterstützen während Sie sonst gerade vielleicht nicht so viel zu tun habt.

Bleiben Sie positiv und vergessen Sie das Lächeln nicht!

In einigen Jobs ist es möglich, von zu Hause zu arbeiten. Viele Menschen können das aber nicht – das gilt zum Beispiel auch für die Teams von Reinigungsfirmen. Denn während in vielen Büros und öffentlichen Gebäuden grade alle mit spitzen Fingern unterwegs sind und versuchen, bloß keine Türklinke zu berühren – die Reinigungskräfte müssen genau das tun. SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser hat mit einer Betroffenen gesprochen.

Hygiene hilft bei Coronavirus

Sebastian Werner hat ein paar echte Höllentage hinter sich: Alle Aufträge für letzten Monate sind ihm weggebrochen – Caterings für Firmenveranstaltungen und andere Events. Doch der Unternehmer, der ausgefallene Maultaschengerichte wie Burger, Wraps- oder Currys liefert, will nicht so einfach aufgeben. Er sagt: "Jede Krise ist auch eine Chance". Und sucht nach neuen Wegen, seine Speisen an den Mann oder die Frau zu bringen: Mit einem Lieferservice und einem Verkauf auf dem Firmengelände zum Beispiel. Und vielleicht gibt es auch bald schon „Maultaschengerichte in Dosen“, in Zusammenarbeit mit dem Hausmetzger des Unternehmens. Wie der Caterer und sein 15-köpfiges Team durch die Krise kommen wollen, was das für die Mitarbeitenden bedeutet und welche wunderbaren Erfahrungen Werner in den letzten Tagen gemacht hat, das erzählt er uns.

Tipps von Sebastian Werner für Maultaschenfreunde:

Studiert unser Karte genau, bei Fragen fragt uns vor der Bestellung, damit es an der Kasse flott geht.

Esst mehr Mauldascha und nehmt euch für zu Hause einen Pack mit!

A Mauldasch a day, keeps the docter away.

Corona und die wirtschaftlichen Folgen

Wenn jemand Husten hat und vielleicht sogar Fieber, fragt er sich oft: Habe ich vielleicht auch das Coronavirus? Manch einer ruft aber nicht zuerst beim Arzt an, sondern direkt bei den Rettungs-Leitstellen im Land. Dabei sind die Notfall-Teams vor allem für Menschen in akuter Lebensgefahr da, zum Beispiel nach einem Unfall. Dirk Sobol , Rettungssanitäter und Desinfektor, erzählt von seinem Alltag in der Corona-Krise.

Tipps von Dirk Sobol in der Corona-Zeit:

Im Haushalt: getrennte Handtücher benutzen, Flächen und Türgriffe regelmäßig abwaschen und desinfizieren!

Krankenwagen nur bei akuter Lebensgefahr rufen, z.b. wenn jemand so hohes Fieber hat, dass er nicht mehr ansprechbar ist, oder bei akuter Atemnot.

Aktuell läuft auf seinem Hof die erste Spargelernte. Die übernehmen in der Regel vor allem Saisonarbeiter aus Osteuropa. Allerdings hat Leicht nicht genügend Mitarbeitende. Das Problem: Wegen der Corona-Krise dürfen viele nicht einreisen. Ein Team aus Kroatien hat der deutsche Zoll grade wieder heimgeschickt. Wie der Unternehmer nach neuen Erntehelfern sucht, was er davon hält, deutsche Freiwllige aufs Feld zu schicken und ob in Deutschland Obst und Gemüse knapp werden, darüber sprechen wir im podcast.

Das Team der Krankenhaus-Hygieniker in Triers größtem Krankenhaus besteht aus sechs Leuten – und die sollen dafür sorgen, dass sich Patienten in der Klinik keine weiteren Krankheiten einhandeln. In Zeiten der Corona-Pandemie ein Knochenjob, erzählt der Leiter der Abteilung Klinikhygiene, Peter Leonards. Er schätzt, dass er pro Tag um die 150 Anrufe bekommt. Pausen gibt es kaum. Es wird durchgearbeitet – auch am Wochenende.

Die Polizei sorgt für Ordnung und Sicherheit – ihre Aufgaben sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie dieselben und doch ist vieles anders im Arbeitsalltag der Beamten. Dazu kommt: Sie sollen auch helfen, das geltende Kontaktverbot zwischen den Menschen mit zu kontrollieren. Dabei müssen die Polizisten aber auch aufpassen, dass sich so wenig Beamte wie möglich mit dem Virus infizieren, damit die Polizei einsatzbereit bleibt. Nils Scheiter, ein Polizist aus Mainz erzählt.

Ein paar Tage hat es gedauert, bis Max Siegmund den ersten Corona-Schock verdaut hatte und wieder mal Musik machen konnte: Die Leere im Kopf sei erdrückend gewesen, sagt er. Eigentlich ist sein Alltag gut gefüllt mit Unterricht: 20 Leuten bringt er Schlagzeug spielen bei. Wegen Corona aber ist alles abgesagt, die Ansteckungsgefahr ist zu groß. Finanziell ist das für den 33-Jährigen ein Desaster. Aber auch emotional. Wie Siegmund Unterricht gibt in Zeiten von Corona, wie ihm und anderen Musik über Krisen helfen kann und warum er öffentlich Musizieren gut findet, das erzählt er im Podcast.

Tipps von Max Siegmund für Musikerinnen und Musiker

Das Instrument auspacken und spielen, wann und wo es geht

Wer grade mehr freie Zeit als sonst hat, soll die gerne zum Üben nutzen

Mitmachen bei öffentlichen Musizier-Aktionen: In vielen Städten gibt es um 18 Uhr „Balkonsingen und -musizieren“, die evangelische Kirche ruft dazu auf, sonntags um 19 Uhr gemeinsam „Der Mond ist aufgegangen“ zu spielen.

Unter verschiedenen Hashtags wie #DontStopTheMusic, #MusicConnectsUs, #MusicFromHome veröffentlichen Musikerinnen und Musiker Videos, in denen sie von Zuhause aus für das Social Media-Publikum spielen.

Musik von Max Band gibt’s hier (gemafrei)

Blutspenden in Zeiten der Corona-Pandemie – wie in vielen Bereichen des Lebens läuft auch hier momentan nicht alles wie gewohnt. Zwar dürfen solche Termine immer noch stattfinden, aber natürlich unter Auflagen. Die Mitarbeiter müssen viel umorganisieren. Der größte Stressfaktor: Die Routine fehlt, ständig muss neu geplant werden, sagt Transfusionsmediziner Andreas Opitz aus Bad Kreuznach.

Die Corona-Krise bringt viele Restaurants in existentielle Bedrängnis. Keine Gäste - kein Umsatz. Angelo Tortora, Besitzer einer Pizzeria in Baden-Baden, hat deshalb komplett umgedacht: Seine Pizzeria ist in Corona-Zeiten nun einfach ein Lieferservice. Ausgefahren wird mit dem Taxi. Notärzte, Rettungssanitäter und Krankenhauspersonal essen umsonst. Angelo Tortora erzählt, ob und wie das funktioniert.

orona-Krise heißt für viele Menschen vor allem eins: Kontakte minimieren. Das verhindert Ansteckung. Doch Isolation und Einsamkeit sind für viele auch eine extreme Belastung. Telefonseelsorger Stefan Joos erlebt in diesen Tagen viele Anrufer, die tieftraurig und einsam sind; viele, die Angst haben vor Ansteckung. Er hört zu und versucht so, Trost zu spenden. Über seinen Arbeitsalltag in der Corona-Krise spricht er im Podcast.