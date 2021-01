Wenig Impfstoff, wenige Termine, viel Frust – Nerven und Geduld sind nötig. Und es bleiben viele Fragen: Wie sicher ist die Impfung? Wie gut ist der Schutz? Tipps von Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann.

Ende Dezember wurde mit den ersten Corona-Impfungen in Deutschland begonnen. Doch auch wer berechtigt ist, die Impfung zu erhalten, hat oft Probleme, einen Impftermin zu bekommen. Welche Möglichkeit haben Impfberechtigte und was muss bei der Impfung beachtet werden?

Wer ist derzeit berechtigt, eine Impfung zu erhalten?

Um für eine gerechte Verteilung des Impfstoffs zu sorgen, wurde die Bevölkerung in drei Gruppen unterteilt. Diese bekommen nach und nach die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Zur Zeit ist es nur für Zugehörige der ersten Gruppe möglich, einen Impftermin zu vereinbaren. Zu dieser Gruppe zählen:

Personen über 80 Jahre

Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen

Personal in der ambulanten und stationären Altenpflege

Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen

Welche Möglichkeiten habe ich, um einen Termin zu vereinbaren?

Um einen Impftermin zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Angehörige der priorisierten Gruppe können entweder telefonisch oder online einen Termin in einem Impfzentrum vereinbaren. Die Ansprechpartner und Adressen unterscheiden sich je nach Bundesland.

Die Termine in den Impfzentren sind heiß begehrt. SWR

In Baden-Württemberg erfolgt der Online-Terminvergabe über das Portal „Impfterminservice.de“. Hier kann der Termin selbst aus den verfügbaren Zeitslots ausgewählt werden. Die telefonische Vergabe ist unter der Servicenummer der kassenärztlichen Vereinigung 116 117 möglich.

Rheinland-Pfalz verfügt über ein eigenes Online-Portal. Außerdem ist eine telefonische Termin-Vereinbarung unter der Telefonnummer 0800 / 57 58 100 möglich. Wer sich über einen dieser Wege registriert, bekommt einen Brief, in dem der Impftermin mitgeteilt wird.

Probleme bei der Termin-Vergabe

In der Gruppe, die im Moment zur Impfung berechtigt ist, befinden sich vor allem ältere Personen. Für viele von ihnen ist die die Registrierung online schwierig. Hier können interneterfahrene Verwandte oder Bekannte weiterhelfen. Die Aussicht auf einen Impftermin ist online größer als über den telefonischen Weg, da die zuständigen Stellen sehr stark ausgelastet sind. Wer den Impftermin trotzdem telefonisch vereinbaren möchte, sollte deshalb Geduld mitbringen. Doch auch wer Glück hat und online oder telefonisch bis zur Registrierung kommt, bekommt häufig keinen Termin, da es an Impfstoff mangelt. Einige Impfzentren schalten immer wieder in „Wellen“ Kapazitäten frei. Deshalb sollte man geduldig sein und es immer wieder versuchen.

Kann ich einen Termin für mehrere Personen gleichzeitig vereinbaren?

Bisher ist es noch nicht möglich, für mehrere Personen, beispielsweise ein Ehepaar, einen gemeinsamen Impftermin zu vereinbaren. Derzeit muss für jede Person ein separater Vorgang erstellt werden, der nicht mit anderen abgestimmt werden kann.

Kostet die Impfung Geld?

Die Impfkosten werden unabhängig von der Krankenversicherung vom Bund übernommen.

Zahlt die Krankenkasse die Fahrt ins Impfzentrum?

Versicherte, die von ihrer Versicherung die Fahrtkosten für Arztbesuche erstattet bekommen, profitieren meist auch bei der Fahrt zum Impfzentrum von der Kostenübernahme. Um ganz sicher zu gehen, sollte man bei der eigenen Krankenkasse anfragen.

Wie läuft die Impfung durch mobile Impfteams ab?

Neben den Impfzentren sind derzeit auch mobile Impfteams unterwegs, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen die Bewohner und das medizinische Personal impfen. Für diese Impfung muss kein Termin vereinbart werden.

Warum sind zwei Termine notwendig?

Damit die Schutz-Impfung ihre volle Wirkung entfaltet, sind zwei Impfdosen notwendig. Diese werden im Abstand von circa drei Wochen verabreicht. Die zweite Impfung wirkt im Körper wie eine Wiederholung, durch die die Bildung der Antikörper erneut angestoßen und die Immunität verfestigt wird. Marktcheck-Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann zieht hier einen Vergleich zur Wiederholung beim Lernen von Vokabeln.

Wie wirkt der Impfstoff?

Aktuell sind in Deutschland die Impfstoffe von Biontech Pfizer und Moderna zugelassen. Beide sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Sie enthalten keine Viren, sondern eine Art Bauplan vom „Stachel“ des SARS-CoV-2-Virus. In Folge der Impfung reproduziert der Körper Proteine dieser Form, auf die er dann mit der Bildung passender Antikörper reagiert.

Der Impfstoff selbst wird im Anschluss innerhalb weniger Tage abgebaut. Weitere Informationen zu den Impfstoffen gibt es hier:

Kann die Impfung meine Gene verändern?

Die Impfung hat keinen Einfluss auf die menschlichen Gene. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Struktur der mRNA und der DNA ist eine Integration des Wirkstoffs in das menschliche Erbgut unmöglich.

Welche Nebenwirkungen hat die Impfung?

In den Studien vor der Impfstoffzulassung wurden 40 000 Personen geimpft. Es ist möglich, dass sehr seltene Nebenwirkungen erst erkennbar werden, wenn eine weitaus größere Personenanzahl geimpft ist. Bisher kam es vor allem zu moderaten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Mattigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle und in seltenen Fällen auch zu Fieber. Für Personen mit schweren Vorerkrankungen könnte dies unter Umständen gefährlich werden, deshalb wird empfohlen, im Zweifelsfall einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Mögliche Reaktionen auf den Wirkstoff werden sehr ernst genommen, weshalb die Patienten nach der Impfung in einen Beobachtungsraum abwarten, ob Nebenwirkungen auftreten.

Kann das Virus trotz Impfung übertragen werden?

Nach der abgeschlossenen Impfung mit beiden Dosen, sind geimpfte Personen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent davor geschützt, schwer an Corona zu erkranken. Noch nicht endgültig geklärt ist die Frage, ob Geimpfte weiterhin die Viren weitergeben und andere Personen anstecken können. Es steht die Vermutung im Raum, dass die im Körper gebildeten Antikörper lediglich vor einer Erkrankung schützen, nicht aber vor der Infektion. Deshalb ist es wichtig, dass auch geimpfte Personen weiterhin die Hygieneregeln beachten und ihr Umfeld schützen.

Auch bereits geimpfte Personen müssen weiterhin die Hygienemaßnahmen einhalten, um ihre Mitmenschen zu schützen. SWR

Spätfolgen der Krankheit

Die Corona-Impfung ist wichtig, nicht nur für die Risikogruppe. Auch junge und gesunde Personen müssen mit schweren Krankheitsverläufen und Spätfolgen rechnen. Dauerhafte Müdigkeit und schnelle Erschöpfung bei den kleinsten Tätigkeiten können zurückbleiben. Experten vermuten einen Zusammenhang zwischen einer Coronaerkrankung und dem Chronischem Fatigue-Syndrom (CFS). Hiervon Betroffenen ist es kaum möglich, in den Alltag zurück zu kehren.

Außerdem wird immer wieder beobachtet, dass neurologische Folgen wie Kopfschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust oder auch Schwindel nach der Erkrankung fortbestehen. Mehr Informationen zu den Spätfolgen finden Sie hier:

Der SWR hat außerdem in einer ausführlichen Dokumentation Ärzte und Betroffene begleitet, die bereits im Februar in Kontakt mit der Erkrankung kamen. Den Film „Die Lebensretter - Im Dauereinsatz gegen Corona“ finden Sie hier.

Schutz mit FFP2-Maske

Da ein Großteil der Bevölkerung noch keine Aussicht auf einen Impftermin hat, ist der Schutz vor einer Corona-Infektion besonders wichtig. Hierbei spielen FFP2-Masken eine immer größere Rolle, da sie – im Gegensatz zu einfachen Mund-Nase-Bedeckungen oder OP-Masken – nicht nur die Mitmenschen schützen, sondern auch den Träger selbst. Allerdings gibt es bei der Benutzung der FFP2-Masken einiges zu beachten, denn sonst kann eine Ansteckung sogar begünstigt werden.

Denn auf Grund der Schutzleistung der Maske kann ein falsches Sicherheitsgefühl entstehen. Um tatsächlich vom Schutz zu profitieren, muss die Maske korrekt sitzen. Das bedeutet, dass sie ohne Abstand eng am Gesicht anliegt. Ist dies nicht der Fall, kann die Luft samt Viren in beide Richtungen durchdringen. Bartträger können sich deshalb nicht mit FFP2-Masken schützen.

Wer FFP2-Masken trägt, muss beim Auf- und Absetzen drauf achten, nur die Bänder und auf keinen Fall die Außenseite zu berühren. Denn dort sammeln sich die Viren und können sonst auf den Körper übertragen werden. Nach dem Tragen sollte Maske in einer Tüte aufbewahrt werden und die Hände desinfiziert werden. Zuhause angekommen, sollte die Maske bei Raumtemperatur trocknen.

FFP2-Masken lassen sich mehrmals verwenden, allerdings sollte man sie vor dem nächsten Tragen aufbereiten, um die Viren unschädlich zu machen. Wissenschaftler der Fachhochschule Münster und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster haben zwei Verfahren ausgearbeitet, die die Maske dekontaminieren.