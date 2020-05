Spitzenkoch Vincent Klink backt wegen Corona erste Pizza seines Lebens

Sein Erspartes ist weg, jeden Abend verliert er mehrere tausend Euro. Doch der Spitzen- und Fernsehkoch Vincent Klink macht das Beste aus der Situation. Er kocht wieder zusammen mit seiner Frau. Einfache Rezepte, die jedes Kind kennen sollte. Sein Restaurant, die Wielandshöhe in Stuttgart, war wochenlang geschlossen. Jetzt heizt er den Herd langsam wieder an und darf eröffnen. Was er dafür einkauft, erzählt Spitzenkoch Vincent Klink in diesem Podcast.