per Mail teilen

Die Lufthansa hat den Betrieb ihrer Tochter Germanwings wegen der Corona-Krise dauerhaft eingestellt. Was das für die Flugbegleiterin Lea Härtwig und ihre Kollegen bedeutet.

Lea Härtwig ist Flugbegleiterin bei Germanwings. Ihren letzten Flug hatte sie im März, im April hat die Lufthansa angekündigt, den Betrieb ihrer Tochter Germanwings für immer einzustellen. Die Kraniche sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen, da der Flugverkehr fast vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Lea Härtwig ist Stewardess bei der Airline Germanwings. Die Lufthansa hat den Betrieb ihrer Tochtergesellschaft dauerhaft eingestellt. Privat/ Lea Härtwig

Die 29 Jahre alte Stewardess Lea Härtwig ist jetzt zu ihren Eltern gefahren und macht sich große Sorgen um ihre Zukunft. Sie möchte gerne weiterhin fliegen und kann sich eine andere Tätigkeit nur schwer vorstellen. Doch die Lufthansa versuche derzeit, die Mitarbeiter von Germanwings zu Abfindungen zu bewegen, sagt die Flugbegleiterin.

„Ich denke die Lufthansa nutzt die aktuelle Situation aus. Jetzt gibt es viel Geld vom Staat und anschließend stehen wir dann doch auf der Straße. Niemand weiß wie viele Arbeitsplätze am Ende übrig bleiben. Ich habe Angst vor der Zukunft.“ Lea Härtwig, Flugbelgeiterin bei Germanwings

Den Beitrag mit Lea Härtwig hören Sie in voller Länge in unserem Podcast "Corona-Chroniken". Dort finden Sie jeden Tag einen packenden Audiobeitrag über Menschen, deren Arbeitsalltag sich in der Corona-Krise stark gewandelt hat.