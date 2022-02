Contra Zinserhöhung: EZB macht das richtig - Finger weg vom Leitzins!

per Mail teilen

EZB soll in Ruhe beobachten und wenn nötig mittelfristig reagieren. Und nicht - politisch getrieben wie die US-Notenbank FED – kurzfristig am Leitzins schrauben, nur damit das Gezeter aufhört.

Schauen wir in die Statistik, das soll ja öfter mal helfen beim Argumentieren. Die Inflation in Deutschland lag seit 1995 fast immer unter zwei Prozent. Auch oft deutlich drunter. Deshalb stand fast immer ein Reallohnplus am Ende des Jahres, mehr Gehaltserhöhung als Inflation. Jetzt haben wir seit einigen, wenigen Monaten aus nachvollziehbaren Gründen eine ungewöhnlich hohe Inflation. Und daraus wird ein Drama gemacht, dass man meinen könnte, die Hälfte der Nation kann sich kein Stück Brot mehr kaufen, oder die ganze Volkswirtschaft geht pleite.