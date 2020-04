Die polnische Fluglinie LOT hat wegen eigener Corona-Finanzprobleme die vereinbarte Übernahme von Condor platzen lassen. Wie geht es weiter für die deutsche Airline? Es gibt mehrere Modelle.

LOT ist durch die Corona-Krise selbst in eine Schieflage geraten und auf staatliche Hilfen angewiesen. Der Verkauf des deutschen Ferienfliegers Condor an den Eigentümer der polnischen Fluglinie LOT, die staatliche PGL, ist geplatzt. Am Ostermontag hat die PGL eine bereits vereinbarte Übernahme abgesagt.

Dauer 0:55 min Rückzieher der polnischen LOT: Keine Übernahme von Condor Rückzieher der polnischen LOT: Keine Übernahme von Condor

Rettungs-Modelle von Condor selbst:

Ein Treuhänder könnte das Unternehmen vorerst weiterführen, mit dem Plan, Condor später doch noch zu verkaufen – nach der Corona-Krise, wenn die Welt wieder in den Fugen ist.

Eine Condor-Sprecherin sagt, das Unternehmen sei außerdem in Gesprächen zu Staatshilfen – eben wegen des Ausnahmezustands durch Corona. Ob es dabei um einen weiteren Kredit gehen soll, ist unklar. Condor hatte bereits nach der Pleite der Muttergesellschaft Thomas Cook vor etwa einem halben Jahr einen Staatskredit über 380 Millionen Euro bekommen – und den müsste die Fluggesellschaft nach bisherigem Stand morgen, am 15.05.2020, zurückzahlen. Ob das passieren soll und wie, dazu gibt es keine Infos.

Condor sieht wohl Chancen, doch noch Geld von der polnischen Staatsholding PGL zu sehen – für den Rückzieher vom Kaufvertrag mit der Condor, weil bereits alles unterschrieben war. Um wie viel Geld es da gehen könnte – auch da herrscht Schweigen.

Rettung von Außen: durch den Staat oder durch die Lufthansa

Auch dass der Staat eine Zeit lang bei Condor einsteigt, wäre möglich. Allerdings sagt auch das Wirtschaftsministerium derzeit dazu: Kein Kommentar – weder zum laufenden Insolvenzverfahren bei Condor, noch dazu, welche konkreten Szenarien hinter den Kulissen diskutiert werden.

Branchenexperten halten es für möglich, dass die Condor am Ende doch wieder unter dem Dach der Lufthansa landen könnte, wie früher. Die Lufthansa hatte nach der Thomas-Cook-Pleite bereits Interesse an Condor – allerdings hätte die EU wohl wettbewerbsrechtliche Bedenken gehabt. Die Europäische Union hat in der Corona-Krise aber auch schon vieles abgesegnet, was sie früher nicht hätte durchgehen lassen. Lufthansa und Condor wieder vereint – auch das scheint möglich.

Pilotenvereinigung: Rentable Fluglinie in Corona-Krise unterstützen

Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert, der deutsche Staat soll die Fluggesellschaft Condor retten. Es dürfe nicht sein, dass die Condor-Mitarbeiter in der Corona-Krise fallengelassen würden, sagte ein Sprecher. Schließlich stehe der Flugbetrieb auf grundsoliden Füßen. Condor sei nur durch den ehemaligen Mutterkonzern Thomas Cook in Schwierigkeiten geraten.