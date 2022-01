Im Test: Diese Nuggets sind Spitze für Kids

Chicken- und Veggie-Nuggets sind gerade bei Kindern sehr beliebt. Stiftung Warentest hat 15 Hähnchen-Nuggets und fünf Veggie-Alternativen getestet. "Gut" war nur die Hälfte.

Alle zehn mit "gut" bewerteten Nuggets schmecken tadellos, schreiben die Tester - Vier sogar sehr gut, darunter auch ein veganes Produkt. Neun Mal gab es die Note "befriedigend". In diesen Nuggets wurden zum Teil Schadstoffe gefunden.

Fast alle Chicken-Nuggets "OK"

Außerdem wurden in einem Produkt Schimmelpilzgifte gefunden und in einem anderen Chlorat entdeckt. Das seien aber Ausnahmen, so Stiftung Warentest. Insgesamt seien fast alle Hähnchen-Produkte "OK". Nur Mekkafood bekam als Qualitätsurteil ein "ausreichend". Bei den fleischlosen Nuggets schneiden die Produkte von Iglo und Penny wegen zu vieler Schadstoffe nur mit einer 4-5 ab.

Die Testsieger im Überblick Chicken-Nuggets: - Bofrost: GUT 1,7 (1,43 Euro/100g)

- Bio Cool: GUT 1,9 (2,78 Euro/100g)

- Edeka Gut & Günstig: GUT 2,0 (0,50 Euro/100g) Veggie-Nuggets - Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Nuggets: GUT 1,8 (1,55 Euro/100g)

- Lidl Vemondo Vegane Mais Bites: GUT 2,2 (1,00 Euro/100g)

Bio-Nuggets ist nicht zwingend top

Die Testsieger zeigen: Die Bio-Produkte sind nicht unbedingt die besten. Und es muss nicht immer teuer sein. Bei den Nuggets mit Hähnchenfleisch liegt das Discounter-Produkt von "Gut und Günstig" nur knapp hinter dem mehr als fünf Mal so teuren Bio-Produkt.

Bei den Veggie-Alternativen reicht es für die Nuggets von Bio Inside sogar nur für Platz drei und die Note "befriedigend". Trotz höchstem Preis (2,77 Euro/100g) in dieser Kategorie. Das lag an der relativ hohen Schadstoffbelastung.

Was ist gesünder? Fleisch oder Veggie?

Ganz zielgruppengerecht wurden die Nuggets mit Blick auf Kinderportionen getestet. Also je vier von den panierten Goldstücken. Alle Geflügel-Nuggets und Veggie-Varianten decken den Eiweißbedarf von vier- bis siebenjährigen Kindern größtenteils ab. Sie sind auch nicht zu sehr gesalzen.

Laut Testergebnis ist aber der Nährwertgehalt der Hühnchen-Produkte oft besser als der der Veggie-Varianten aus Mais, Erbse, Reis, oder Soja. Die pflanzlichen Produkte enthalten zum Teil deutlich mehr Kalorien und Fett als jene aus Fleisch. Auf Tierwohl wurde beim Test allerdings nicht geachtet.

Ergebnis: Für Kinder gar nicht mal so schlecht

Etwas überraschend kommen Nuggets als Kinder-Essen insgesamt gar nicht so schlecht weg. Mit Gemüse als Beilage verleihen die Tester für das Essen mit Blick auf den Nährstoffgehalt eine Gesamtnote von "gut" bis "befriedigend". Mit Pommes dazu sieht die Sache natürlich anders aus.