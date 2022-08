per Mail teilen

Obi ist der Marktführer unter den stationären Baumärkten. Aber überzeugen Obis Eigenmarken? Wie gut ist die Beratung? Und wie reagiert Obi auf die Konkurrenz durch Amazon und Co.?

Bei der Werkzeugfirma Emil Lux greift ein Team um Manfred Maus 1968 ein Konzept auf, das ursprünglich aus den USA kommt: 12 Geschäfte unter einem Dach. Bis in die 60er Jahre kaufte man Nägel beim Eisenwarenhändler, Kleister im Tapetenfachgeschäft. Nach dieser Idee entstand 1970 in Hamburg der erste Obi-Markt Deutschlands. Mittlerweile hat Obi 640 Filialen in Europa.

Bis heute ist Obi Umfragen zufolge die beliebteste Baumarkt-Kette Deutschlands und zumindest unter den stationären Märkten auch Marktführer. Rechnet man allerdings das Online-Geschäft hinzu, hat Amazon mittlerweile die Führung übernommen.

Auf diese neue Konkurrenz reagiert Obi unter anderem durch die Hervorhebung der persönlichen Kundenberatung im Markt. Die können Online-Händler in dieser Form nicht bieten. Aber wie fachkundig ist das Obi-Personal wirklich und wie viel Service kann man als Obi-Kunde erwarten? Das haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

Obi setzt allerdings nicht nur auf Beratung, sondern auch auf starke Eigenmarken. Wir haben verschiedene Eigenmarken-Produkte von Obi mit Markenprodukten und den Eigenmarken anderer Baumärkten verglichen. Die Ergebnisse gibt es hier zum Nachlesen:

