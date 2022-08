Marktcheck checkt Barilla: Produktqualität, Image und Nachhaltigkeit

per Mail teilen

Die Nudeln und die Pasta-Soßen von Barilla sind bekannt - aber auch teuer. Erhält man bei Pesto, Spaghetti und Co. also wirklich gute Qualität zu einem angemessenen Preis?

Barilla hat es als Familienunternehmen vom italienischen Parma aus an die Spitze des Pasta-Marktes geschafft. Doch sind ihre Produkte den höheren Preis im Vergleich zu den Eigenmarken der Discounter und zu Konkurrenzmarken wert? Das nehmen für Marktcheck ausgewiesene Pasta-Experten unter die Lupe. Außerdem rufen wir zum großen Geschmackstest - 100 Menschen entscheiden: Was kommt besser an, die Spaghetti von Barilla oder die von der Konkurrenz?

Auch Bolognese-Soße sowie Pesto von Barilla und von Konkurrenten nehmen wir unter die Lupe. Mehr dazu erfahren Sie im Video. Zu den Original-Rezepten aus dem Film geht es hier:

Wie viel "Italien" steckt wirklich in der Pasta von Barilla? Marktcheck-Recherchen zeigen, dass das Unternehmen für den deutschen Markt auch Rohstoffe aus dem Ausland zukauft. Wir gehen der Spur dieser Rohstoffe nach. Außerdem findet Marktcheck heraus, wie fair und nachhaltig der Weltkonzern seine Produkte herstellt. Insider in Italien berichten von den Arbeitsbedingungen vor Ort. Kann man Barilla mit gutem Gewissen kaufen und erhält man gute Qualität zu einem angemessenen Preis? Marktcheck checkt Barilla!

