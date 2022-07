Marktcheck macht den Kaufland-Check

„Das ist schon ein Kaufland-Problem. Die Arbeitsbedingungen im Lager und Zentralbereich sind anders, als es vor Ort der Fall ist. Also vor Ort, das sind quasi die ausgesetzten Mannschaften, die die Ware bewegen müssen und absetzen. Da wird das Geld verdient, aber die werden nicht so behandelt, wie die im Zentralbereich was Umgangsformen, was den Arbeitsschutz und was die Bezahlung angeht.“