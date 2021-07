per Mail teilen

Schwitzen ist etwas Gutes. Der Körper kühlt seine Temperatur herunter. Doch bei längerem Hautkontakt kann Schweiß unangenehm riechen. Deshalb greifen viele Menschen zu Deos.

Schweiß stoppen oder mit Parfüm überdecken

Dabei gibt zwei Sorten: Deos und Antitranspiranten. Ein Antitranspirant vermindert die Schweißmenge, indem es die Poren verengt, meist mithilfe von Aluminium. Ein reines Deo soll hauptsächlich verhindern, dass Schweiß müffelt. Dazu überdecken Deos den entstehenden Mief mit Parfum.

Deo-Bestseller im Praxis-Check

Marktcheck hat sechs vergleichbare Deo-Sorten in einem Geruchstest gecheckt und in einem zweiten Teil sechs Antitranspriantien gegeneinander antreten lassen. Drei Männer und drei Frauen übernehmen die Praxischecks. Bei den Männern konkurrieren im Geruchstest Nivea-Produkte mit Deos von Axe und von L‘Oréal. Die Frauen sollen Deodorants von Nivea, Adidas und Dove verwenden.

Die Tester bekamen das Deo in neutralen Flaschen, um nicht von Markennamen beeinflusst zu werden. SWR Marktcheck testet Nivea-Produkte, 28.07.20

Kann Nivea die Rivalen hinter sich lassen?

Die sechs Versuchspersonen haben sich bereit erklärt, für Marktcheck ordentlich zu schwitzen. Dabei soll geklärt werden: Wie gut schützen Nivea-Deos vor Schweißgeruch? Sind die Deos besser als die der Konkurrenz? Eine Woche lang sollen die Tester die Produkte zu Hause ausprobieren. Jeden Tag wird ein neues Deo verwendet. Die Ergebnisse halten die sechs Versuchspersonen in Videotagebüchern fest.

Die Deodorants (alle ohne Aluminium) im Geruchstest:

Männer-Deos



Nivea Men Fresh Active Spray

L‘Oréal Men Expert Sensitive Control Deodorant

Axe Alaska, Deodorant & Bodyspray

Frauen-Deos



Nivea Fresh natural, Deodorant

Adidas Adipure Deodorant Spray for her

Dove original 0% Deodorant-Spray

Der Vergleich: Eine Achsel mit Deo, eine nur gewaschen

Die Tester sollen sich die Deos immer nur in eine Achsel sprühen, die andere bleibt neutral zum Vergleichen. Um alles dokumentieren zu können, kleben die Probanden sich Pads unter die Achseln, die den Geruch aufnehmen. Die Pads werden abends luftdicht in Schraubgläsern verstaut. Am Ende der Versuchstage überprüfen zwei Expertinnen den Schweißgeruch mithilfe der Achselpads. Die Expertinnen sind die ausgebildeten Parfümeurinnen Sabrina Franz und Jennifer Keil aus Offenburg.

Sabrina Franz und Jennifer Keil von Scentlab Inspirations überprüfen die Deo-Geruchsproben in der Hochschule Mannheim. SWR Marktcheck checkt Nivea, 28.07.20

"Die wichtigsten Faktoren, die den Schweiß beeinflussen können, sind zum einen die Ernährung. Des Weiteren ist Stress ein Faktor oder auch verschiedene Kosmetikprodukte, die (..) Schweiß zersetzen (..). Und dann können auch negative Gerüche entstehen.“

Ohne Deo kann Schweiß angenehmer riechen

Grundsätzlich ist den beiden Expertinnen aufgefallen, dass fast alle Proben noch Schweißgeruch aufgewiesen haben. Interessant dabei war für Sabrina Franz und Jennifer Keil, dass die Proben ohne Deo teilweise sogar angenehmer rochen.

Ergebnis des Geruchtstests

Am Ende landet das Herren-Deo von L‘Oréal für die beiden Expertinnen auf Platz 1. Ihre Begründung: In den Deo-Proben waren noch Duftstoffe erkennbar. Die Herren-Deosprays von Nivea und Axe konnten Sabrina Franz und Jennifer Keil nicht überzeugen. Bei den drei Frauen-Deos von Nivea, Adidas und Dove konnten die Expertinnen keinen Sieger ermitteln. Sie erschienen den beiden alle wenig effektiv.

Die Sprays (mit Aluminium) im Antitranspirant-Test:

Männer-Sprays



Nivea Men Dry Active Spray, Anti-Transpirant-Schutz

L‘Oréal Men Expert Invincible Sport Anti-Transpirant Deo Spray

Axe Gold Anti Marks, Anti-Transpirant

Frauen-Sprays



Nivea Dry Active Spray, Anti-Transpirant

Adidas control, Anti-Transpirant

Dove Original, Anti-Transpirant-Spray

Schaffen 48-Stunden-Deos fünf Minuten Sport?

Alle Anti-Schweiß-Sprays versprechen mindestens 48 Stunden Schutz. Im Marktcheck-Versuch sollen die Probanden fünf Minuten lang Sport treiben, um die Effektivität der Antitranspirantien zu checken. Vorher wurden ihnen Pads in die Achselhöhlen geklebt. Diese sollten während des Praxis-Tests den Schweiß aufsaugen. Sowohl vor als auch nach dem Versuch wurde das Gewicht der Pads überprüft. Der Gewichtsunterschied zeigt die Schweißmenge. Und: Auch in diesem Versuch wird nur eine Achsel mit Spray eingesprüht.

Der Stuttgarter Hautarzt Jürgen Bauer ist vom Deo-Testergebnis überrascht. SWR Marktcheck checkt Nivea, 28.07.20

„Im Test kam raus, dass bei den Frauen alle drei Deos gut funktioniert haben. Die Schweißmenge war immer um etwa die Hälfte reduziert, gegenüber der unbehandelten Seite ohne Deo. Das Adidas-Deo lag knapp vorn.“

Adidas siegt bei Frauen-Deos, bei den Herren L‘Oréal

Im Herren-Anti-Schweiß-Test können die Sprays von Axe und Nivea den Dermatologen nicht überzeugen. Dem Gewicht der Achselpads nach zu urteilen, hätten beide Sprays versagt. Mit ganz kleinem Vorsprung, so der Dermatologe, habe das L‘Oréal-Deo etwas gebracht: Etwa eine 20-prozentige Reduktion der Schweißmenge.

Ob die Wirkung der Sprays mit der Menge an Aluminium im Produkt zusammenhängt, lässt sich nicht herausfinden, so der Experte. Das Gesundheitsrisiko von aluminiumhaltigen Antitranspirantien wird von Hautärzten und Toxikologen unterschiedlich bewertet.

„Aluminium wird im Zusammenhang mit der Entstehung von Brustkrebs und auch mit der Entstehung von bestimmten Störungen des Nervensystems und Alzheimer diskutiert. Da gibt es keine Studien, die diese Wirkung belegen. Aber die Verdachtsmomente sind nicht ausgeräumt, und deshalb würde ich eben einfach eine erhöhte Aufnahme über die Haut schlicht vermeiden.“