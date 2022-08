Jeans mit Pferdestärke?

per Mail teilen

Hohenloher Schnaps - damit fing alles an: Mustang aus Künzelsau wurde zum ersten Jeanshersteller in Europa. Doch wie trendy ist Mustang heute und wie gut ist die Jeans-Qualität?

Mustang. Eine Marke die fast jeder kennt und mit Jeans verbindet. Das Pferd als Markenzeichen erinnert an Western, Cowboys und Amerika. Aber: Die Marke kommt aus Künzelsau hier im Südwesten. Und was auch kaum einer weiß: Mustang war die erste Jeans made in Germany.

Gegründet wurde die Firma als Familienunternehmen. Als US-Soldaten nach dem Krieg die robusten Arbeiterhosen nach Europa bringen, wittert Mustang-Gründer Albert Sefranek seine Chance. Im Gegenzug für sechs Pullen Schnaps kann er den GIs Jeans abschwatzen. Sie werden zur Vorlage für die ersten Hosen der Firma. Er nennt sie Mustang, ganz amerikanisch. Doch wie steht die Traditionsmarke heute da? Und wie gut ist die Qualität der Mustang Jeans? Welche Rolle spielt die Marke beim Jeanskauf? Wie nachhaltig und fair lässt Mustang produzieren? Das alles prüfen wir mit drei Marktcheckern:

Marketingexperte Prof. Markus Voeth, Universität Hohenheim

Textilwissenschaftler Prof. Dr. Lutz Vossebein, Textillabor Hochschule Niederrhein

Bekleidungsindustrie-Experte Bernd Hinzmann, Kampagne für Saubere Kleidung

