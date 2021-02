34 Städte und Gemeinden machen bei der Aktion "Gelbes Band" mit. Das Band am Stamm signalisiert: Dieser Baum darf gratis abgeerntet werden. So verdirbt weniger Obst.

Ohne gelbes Band wäre es Diebstahl

Der Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" wird in fünf Kategorien vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft verliehen. Dazu kommen noch zwei mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Förderpreise für Schulen. In der Kategorie Landwirtschaft und Produktion wurde das Landratsamt Esslingen für das Ernteprojekt "Gelbes Band" ausgezeichnet. Hängt ein gelbes Band am Stamm eines Obstbaumes, darf dieser gratis und ohne Rücksprache abgeerntet werden. So wird dafür gesorgt, dass weniger Obst ungenutzt auf den Wiesen verdirbt. Ohne das gelbe Band wäre das Abernten Diebstahl.

Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbieren

So aber unterstützt der Landkreis die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen, die auch ein wichtiger Lebensraum für Insekten sind. Der Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" ist Teil der nationalen Strategie zur Rettung von Lebensmitteln, die bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in Deutschland auf Handels- und Verbraucherebene halbieren will. Derzeit fallen pro Jahr in Deutschland rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle an, sechs Millionen Tonnen davon allein in Privathaushalten.