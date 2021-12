Brückentage 2022: Viel Freizeit für wenig Urlaub

25 arbeitsfreie Tage am Stück für nur 14 Tage Urlaub? Kein Hexenwerk, sondern strategischer Einsatz von Urlaubstagen rund um Feiertage. Der Brückentags-Check für 2022.

Was die Feiertage angeht, ist 2022 ein besseres Jahr als 2021. Trotzdem liegen einige arbeitsfreie Tage auch in diesem Jahr wieder recht ungünstig. Und zwar von Anfang an: Der 1. Januar fällt gleich mal auf einen Samstag.

Besser wird es eine knappe Woche später - zumindest für die Menschen in Baden-Württemberg: Der Dreikönigstag am 6. Januar, traditioneller Feiertag in den südlichen Bundesländern, ist 2022 ein Donnerstag. Aus vier Tagen Urlaub werden also Anfang Januar schnell neun freie Tage. Dann folgen allerdings 14 Wochen Durststrecke: Der nächste gesetzliche Feiertag ist erst Karfreitag, der 15. April.

Nach Schema X: Religöse Feiertage in Frühjahr und Frühsommer

Viele religöse Feiertage in der ersten Jahreshälfte haben bewegliche Daten, fallen aber immer auf die gleichen Wochentage. Wer hier aus wenig Urlaubstagen viel Freizeit machen will, kann sich also an ein bekanntes Schema halten:

Wer in der Karwoche - also den Tagen vor Ostern - vier Tage frei nimmt, kann sich acht Tage ausruhen. 2022 wären das konkret der 11. bis 14. April. Wer noch die vier Tage nach dem Ostermontag dranhängt, also die Zeit vom 19. bis 22. April macht aus acht Tagen Urlaub sogar 16 Tage frei. Ein Trost dafür, dass der 1. Mai 2022 auf einen Sonntag fällt.

Christi Himmelfahrt ist immer donnerstags, der Freitag, der 27. Mai 2022 also bestimmt ein beliebter Urlaubstag. Ein Tag frei sorgt für ein schönes langes Wochenende. Mit vier Tagen Urlaub kann man neun Tage rauskommen.

Heiß umkämpft dürfte auch der Brückentag am 17. Juni 2022 sein, der Freitag nach Fronleichnam: Wer die Woche drauf noch fünf Tage Urlaub nimmt, kann eine Reise über Fronleichnam und Pfingsten machen.

Wer gleich Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam verbindet, dem winken sogar 25 freie Tage am Stück. "Kostenpunkt": nur 14 Urlaubstage.

Brückentage im Herbst

Der Tag der deutschen Einheit, der 3. Oktober, fällt im kommenden Jahr auf einen Montag. Wer also nicht am Wochenende davor arbeiten muss, bekommt ganz von allein Anfang Oktober ein langes Wochenende geschenkt. Und es geht ähnlich gut weiter: Allerheiligen, am 1. November, ist 2022 ein Dienstag; hier ist ein Urlaubstag am Tag davor, dem 31. Oktober, gut angelegt.

Das Jahresende

Weihnachten und Silvester könnten dagegen besser liegen. Heiligabend ist 2022 ein Samstag. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt also auf den Sonntag. Weil Silvester an einem Samstag ist, fällt der Neujahrstag auf einen Sonntag - auch das ist nicht perfekt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Unterm Strich ist 2022 trotzdem kein komplett verkorkstes Feiertagsjahr, denn immerhin müssen wir zwei Tage weniger arbeiten als 2021.

Jetzt gilt es nur noch, den Wunschurlaub schnell einzutragen. Wann und ob der Urlaub genehmigt wird, hängt von den Gegebenheiten im Betrieb ab. Doch ist der Urlaub einmal genehmigt, kann er vom Chef nicht mehr einfach so widerrufen werden.